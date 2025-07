Nuni objavio “drugu stranu priče” o dočeku IShowSpeeda: Ništa ga nije interesovalo, bio sam zbunjen

Nuni je progovorio o svim prozivkama na njegov račun i odlučio da ih pojasni kroz svoj snimak pod nazivom “Druga strana priče”.

Jedna od najvećih kritika na njegov račun odnosila se na izbjegavanje odgovora o genocidu počinjenom u Srebrenici. Tom prilikom na IShowSpeedovo pitanje o tome šta se desilo u Srebrenici, Nuni je odgovorio da je “bio rat” i da je 11. jula Dan žalosti.

Govoreći o tome, Nuni je u novom videu istakao: “IShowSpeed je jedno dijete koje ide od države do države, najmanje gleda tradiciju, a najviše content i reach. Znate li koliko njega historija interesuje? Ni sekunde. Organizovali smo i čovjeka koji mu je trebao pokloniti srebrenički cvijet i objasniti šta je to. Na kraju se sve izmaklo kontroli jer Speeda ništa nije interesovalo”.

O prozivkama da je dobio novac od pojedinih sarajevskih ugostitelja da Speeda dovodi u njihove lokale, Nuni ističe da je plan bio kulinarski sadržaj.

“Ideja je bila da se vodi od čevabdžinice do buregdžinice i da ocijeni hranu, ali to nije uspjelo zbog rulje. Mi smo potrošili minimalno 4.000 eura za organizaciju, a to što vi pričate da sam uzeo pare, samo pričajte”, kazao je.

On se osvrnuo i na kritike zbog svog ponašanja tokom streama, pogotovo na situaciju na Baščaršiji.

“Sada ste svi odjednom kulturni. Sad niko od nas nije pi*ao na ćošku negdje. Ja sam mislio neku našu zezanciju napraviti, ali pogriješio sam. Priznajem to i idemo dalje”, poručio je.

Nuni je istakao da je greškom Zemaljski muzej nazvao “Muzejom svjetlosti” jer tvrdi da je bio zbunjen. Osim toga, on ističe da je bio pod ogromnim pritiskom tokom cijelog dana, a prisjetio se i trenutka kada su se on i Speed zaustavili da odu na pizzu što je protumačeno kao plaćena promocija.

“Ja sam stao, Speed je ostao – otkud pizza? Još uvijek istražujem šta se tu desilo”, poručuje.

Nuni tvrdi da je izrekao svoje činjenice, kao i da se više nikome ne želi izvinjavati.

“Niste svjesni kako je meni bilo. Onaj gore sve vidi”, kazao je.

Podsjećamo, o Nunijevim postupcima tokom streama oglasili su se mnogi pratitelji na društvenim mrežama koji su uz više memova ismijali kompletnu situaciju. Osim toga, srbijanski youtuber Mario Vrećo također je u svom novom snimku kritikovao Nunija zbog dočeka IShowSpeeda te situaciju uporedio sa dočekom u Srbiji.

