Oglasio se Nenad Tatarinov o razvodu s Majom Šuput: ‘To je totalna glupost, mi smo najnormalnije u braku!’

Na društvenoj mreži Nenada Tatarinova i dalje stoji kako mu je supruga Maja Šuput Tatarinov. Maja pak njega više ne prati na Instragramu iako je prije šest dana objavila zajedničku fotografiju.

Kako doznajemo, Maja Šuput i Nenad Tatarinov zahtjev za sporazumnim razvodom braka podnijeli su 28. ožujka 2025. na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu. Razvod je finaliziran šest dana kasnije, 31. marta, prenosi Slobodna Dalmacija.

Jutros smo kontaktirali Nenada koji nam je iznenađeno rekao da je između njega i Maje sve u redu.

– Nismo se rastali. To je totalna glupost. Mi smo najnormalnije u braku – rekao nam je Nenad.

Maja se nije javljala na naše pozive kao ni njena menadžerica Katarina Kolar, koja je krsna kuma njihovog sina.

No u međuvremenu Maja je sama na svojoj društvenoj mreži objavila vijest o razvodu.

– Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo – svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza – više u stilu “hvala ti na svemu i sretno dalje”. Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije – naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu. I dalje smo obitelj – samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! – napisala je Maja u priči na Instagramu.

Njihovi prijatelji su u šoku zbog razvoda. “Donedavno smo se dogovarali svi zajedno ići na more!”, kažu nam.

Maja i Nenad vjenčali su se u maju 2019. u Istri, a sina su dobili u martu 2021.

– Ja ne mogu shvatiti da iz poštovanja prema nekakvom životu bivšem koji su imali zajedno ili prema obitelji ili djeci, da ne mogu ostat suzdržani. Ja nikad, ali baš nikad, ne bih jednog dana, ne daj Bože, oplela i rekla ‘moj muž je bla bla bla – komentirala je Maja lani općenito razvode estradnjaka na regionalnoj sceni.

– Naravno, ja sam showbizzer i zanima me ko se spanđao s kim, ko se razveo, ali ne kliknem da saznam zašto se neko razveo jer sam sigurna da samo to dvoje ljudi znaju zašto su se rastali – zaključila je pjevačica.

