Nećete vjerovati koji broj cipela nosi Đani

Naime, Đani, koji je u srodstvu sa Draganom Bjelogrlićem objavio je fotku sa njim na Instagramu, a potom objasnio da voli da se slika sa porodicom, a ne da fotografiše odjeću.

“Draganče je naša velika legenda, nek’ je živ i zdrav 100 godina”, rekao je Đani tada pa dodao:

“Koga zanimaju moj sako i moje cipele? Posebno ne 39”, izjavio je tada Đani i tako otkrio koji broj cipela nosi.

Osim toga, pevač Radiša Trajković Đani, otkrio je jednom prilikom i koliko je visok.

“Skoro sam upoznao devojku, moja je velika ljubav. Ima dva metra i deset centimetara, bije me svaki dan – našalio se pevač tada pred kamerama, pa dodao da je savršeno to što je on visok 1,70 centimetara, a ona 1,90 centimetara”, izjavio je Đani.

Podsjetimo, kako su mediji nedavno prenijeli pevač Đani je kupio tri stana na kredit.

U jednom stanu Đani živi sa suprugom Slađom i ima 100 kvadrata i vrijedi čak 460.000 evra, a druga dva stana kupio je svojim sinovima i oni koštaju po 290.000 evra, prenio je “Kurir”, a nedavno je svojoj kćerki Sofiji proslavio punoljetstvo i tom prilikom otkriveno je da je i ona od majke Slađe i njega dobila na poklon stan u Beogradu, prenosi Novi.

