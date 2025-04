Maida Ribić saznala da se “gospodin savršeni” viđao s drugom curom, on poručio: Istina uvijek nađe put

“Moram vam reći jednu stvar, istina uvijek nađe put. Nisam glumio u showu, bio sam to što jesam. Ko je prepoznao, prepoznao je. Meni je važno da me ljudi koji me poznaju znaju kakav sam. Ugodan dan”, rekao je Mićović, prenosi RTL.

Ribić je nedavno objavila da se Mićović nakon završetka spomenutog showa ponašao kao da se ništa nije dogodilo.

“Vidjela sam da se nešto desilo i okrenula sam na zezanciju i pitala sam ga: ‘Što, jesi li se to već pokajao što si mene odabrao?’, a on mi je rekao: ‘Pa da. Znaš, meni je jako teško što sam Barbaru razočarao, što je nisam odabrao'”, napisala je.

Ona tvrdi kako Mićović okreće priču da je ona bila drugačija, odnosno da je glumila u showu.

“Bilo ko ko je gledao show mogao je jasno shvatiti da nisam išla po pobjedu pod svaku cijenu. Ja sam se promijenila jer on nije bio isti, naravno, ali razumjela sam da mu je teško zbog Barbare. Javila sam mu se kad sam došla kući i rekla sam mu da njegovo ponašanje nije bilo ok”, navela je.

Zasmetalo joj je i to što ju je nakon finala samo zagrlio. Između ostalog mu je rekla da se trebaju još upoznati jer njihov početak nije bio zreo. On joj je rekao da ima 36 godina i da nema vremena za ponovno upoznavanje.

Objavila je i da je on putem društvenih mreža ostao u kontaktu s drugim djevojkama iz showa te da je s nekima od njih i izlazio, uključujući Barbaru Mandarić.

