Karleuša progovorila nakon sahrane Popoviću

Srbijanska pop pjevačica Jelena Karleuša do sada se nije oglašavala povodom svog odlaska sa sahrane direktora Grand produkcije Saše Popovića, sa kojim je dugi niz godina sarađivala.

Sada je pjevačica progovorila o tome otkrivši pravi razlog, ali i prokomentarisavši kolege koji su došli da ga isprate na vječni počinak.

– Ne znam da li su bili da uhvate kadar, ali smatram da koliko je bilo pjevača, trebalo je da ih bude deset puta više, zato što je Saša to zaslužio, jer su samo “Zvezde Granda” iznjedrile mnogo pjevača. A da li je neko došao da se slika ili ne, mislim da to sada nije bio slučaj – rekla je ona.

Karleuša je potom otkrila razlog zbog kojeg se sklonila i udaljila od svih prisutnih na sahrani, nakon što je Suzani Jovanović i njenoj djeci uputila saučešće.

– Za svaki slučaj, ja sam se sklonila sa strane, eto, desila se jedna nevjerovatna stvar da je Saša sahranjen pored moje majke Divne, a čak su i na isti dan sahranjeni, 6. marta. Ja sam sačekala sa strane da se gužva kod kapele završi. Sklonila sam se jer sam znala da dolaze mnogi ljudi iz žirija ZG sa kojima ja nisam dobra i nisam htjela da napravim neprijatnu situaciju. Tu smo bili prvenstveno da odamo posljednju počast Saši Popoviću, sa kojim sam ja sarađivala dugi niz godina i čiju porodicu volim i poštujem. Velika tragedija – rekla je ona, te je prokomentarisala da li je srela nekog kolegu sa kojim je na “ratnoj nozi”.

– Ne, od kolega sam vidjela samo Dragana Stojkovića Bosanca, on mi je prišao, a ostale nisam vidjela. Ja to ne komentarišem, zašto bih davala na značaju bolesnicima, ali bukvalno bolesnicima. Ko su oni da daju sebi za pravo da nešto cijene, ko su ti ljudi? Prezirem ih, takve ljude prezirem. Oni nalaze samo negativno u bilo čemu dobrom, a to su bolesnici – kazala je pjevačica u intervjuu za Informer.

