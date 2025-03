‘Samohranim majkama i bolesnima je pomagao, a da niko nije znao’: Voditeljica otkrila detalje o humanitarnom radu Saše Popovića

Kreativni direktor “Granda” Saša Popović preminuo je prije dvije nedjelje poslije teške bolesti.

Voditeljica Vesna Milanović, koja je dugo sarađivala sa Popovićem, otkrila je detalje o Saši koji su malo poznati.

– Saša je bio čovjek koga nije bilo moguće ne voljeti. Kada god mi je bio potreban neki savjet, ja sam se sa njim čula. Bila sam njegov PR, takođe i “Grand” produkcije. Nije prošao dan u posljednjih 20 godina da se mi nismo čuli ovim ili onim povodom – rekla je ona.

– Dok je bio bolestan, ja sam voljela sa njim da se šalim i do posljednjeg dana sam vjerovala da će se dogoditi čudo, odnosno da je Saša to čudo i zaslužio jer je on nama napravio čudo od života. Kada to kažem, ne mislim samo na pjevače i na “Zvezde Granda”, mislim na sve zaposlene u našoj produkciji i to će vam reći svako ko radi. Svako čiji je život dotakao – dodala je Vesna.

Vesna je otkrila da je Saša Popović bio veliki humanitarac.

– Kada je riječ o njegovim humanitarnim akcijama, ja sam ga stalno molila da o tome obavijestim javnost. Ne samo kada su velike akcije u pitanju, nego i pojedinačni slučajevi. Kada je Saša mimo “Grand” produkcije, sa svog ličnog računa, pomagao djeci, samohranim majkama, bolesnim ljudima… Pomagao je poznatima koji su imali finansijske probleme, a bili bolesni. Htjela sam da se to zna, ne da bi se on time pohvalio, nego da bude primjer i da pozovemo duge ljude koji su u mogućnosti da pomognu. Nikada to nije želio jer je smatrao da dobra djela treba činiti zato što nekome možeš pomoći, a ne zato da bi se pohvalio – navela je ona za Grand Online.

“Nastavljamo onako kako je on zamislio”

Vesna Milanović otkriva da je Saša prije smrti napravio plan i za narednu sezonu “Zvezda Granda”.

– Sve nastavljamo dalje punom parom kako bi on volio i kako je zamislio. Tim koji radi “Zvezde Granda” i sve naše emisije je tim koji sa Sašom sarađuje preko 20 godina. Mi tačno znamo šta i kako treba, a naručito znamo za sljedeću sezonu jer je on već osmislio i sljedeću sezonu – istakla je Vesna, prenosi Srpskainfo.

