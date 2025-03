Sanja Kužet iskreno o Saši Popoviću: ‘Omogućio mi je da podignem dva sina’

Sanja je u emisiji “Zvezde Granda Specijal – Sasvim lično” otkrila da je zahvaljujući Saši Popoviću i Grandu više od deceniju potpuno bezbrižna zahvaljujući čemu je podigla dva sina, a sada podiže i trećeg nasljednika,pišu Vijesti

– Ja sam iskreno možda bila malo zaštićena, nisam bila na tom udaru u prvim borbenim redovima da tako vikne na mene, i zaista nikad nije vikao na mene, osim tad u “lajvu”. Zvao me Sanjice i uvijek je nekako bio blag prema meni. Ako sam od jedne osobe dobila najveći broj komplimenata to je definitivno bio on – ispirčala je Sanja i naglasila kako je to shvatila tek u ovim trenucima.

– To sam se sjetila i zaključila tek kada njega više nije bilo. Jer on je imao potrebu da meni svaki put, da li javno ispred kamera ili u bekstejdžu, kaže i pohvali kako izgledam i kako sam njegovana. O poslu naravno, to se već negdje i podrazumijeva čim sam bila dio njegovog jata. Zaista mi je omogućio da poslednjih 12 godina budem izuzetno bezbrižna, da podignem dvoje djece, a upravo podižem i trećeg sina. Sve to zahvaljujući njemu i “Grandu” – istakla je Sanja.

