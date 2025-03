Karleuša otkrila nepoznate detalje o odnosu sa Popovićem, spomenula još jednog pjevača

Njihov odnos bio je turbulentan, ponekad su se svađali, ali je ljubav bila konstanta, prenosi Telegraf.rs.

Jelena dugo nije razgovarala sa Sašom, tačnije od njenog odlaska iz muzičkog takmičenja “Zvezde Granda”, ipak, posljednji put kada su se vidjeli, dva mjeseca prije njegove smrti, riješili su sve nesuglasice.

Vidjeli se u decembru

– Posljednji put sam ga vidjela u decembru i bio je jako loše, vidjela sam njega i Suzanu. Kada smo se vidjeli, mi inače prije toga nismo dosta dugo razgovarali otkada sam ja izašla iz Zvezda Granda, ali naravno kada je riječ o ovakvim situacijama čovjek mora da zaboravi – rekla je Jelena, pa nastavila:

– Svađe nisu bitne, pamti se samo dobro i računa se samo dobro kada je neko u problemu. Ja sam prišla i pružila ruku, on se baš oduševio kad me je vidio, sjela sam i porazgovarala. Nije bitno ni gdje smo se vidjeli i rekao mi je: “Jeco, zar si ti stvarno mislila da ću ja da umrem, a da tebe još jednom ne vidim”… Naravno, to je rekao u šali, a ja sam mu rekla: “Sale, nećeš ti umrijeti, živjet ćeš ti još dugo, dugo i svađat ćemo se ti i ja mnogo, mnogo puta”… On mi je rekao: “Nećemo se više nikada ti i ja, Jeco, posvađati”. To mi je posljednje rekao – rekla je Jelena nedavno kroz suze.

Važan savjet

Karleuša je jučer gostovala u emisiji “Stars specijal”, kada se dotakla i odlaska pokojne muzičke legende Šabana Šaulića, kada je od Saše dobila važan savjet.

Priznala je da je Popović bio taj koji je svojevremeno zvao i posavjetovao da ne ode na sahranu Šabanu Šauliću, usred medijskog linča 2019. godine.

– Šaban me je jako volio i podržavao. Htjela sam da idem s njima iz “Zvezda Granda” na Šabanovu sahranu, htjela sam da budem dio kolektiva, ali meni to ne ide. Saša me je pozvao i rekao mi da je bolje da ne dođem. Nije bio trenutak, takva je bila situacija, malo poslije toga je umrla i moja majka – kazala je Karleuša.

Podsjetimo, pjevačica Jelena Karleuša nije bila na komemoraciji Saši Popoviću, ali se pojavila na sahrani na Novom Bežanijskom groblju. 6. marta.

Svog saradnika i prijatelja ispratila je na večni počinak, a na sahranu je došla u pratnji najboljeg druga i PR-a, Zorana Birtaševića, prenosi Avaz.

