Posljednji intervju Saše Popovića: “DA NEMA SUZANE NE ZNAM ŠTA BIH, IMA KO DA ME KUPA I SREDI”

Saša je četiri decenije proveo na estradi i iznedrio je brojne pevače, koji se uveliko opraštaju od njega emotivnim porukama od njega.

On je iza sebe ostavio ćerku Aleksandru i suprugu Suzanu, a u jednom od svojih poslednjih intervjua Popović je izneo detalje iz svog života.

Saša se poslednjih meseci života lečio u Parizu. Njegovi zdravstveni problemi počeli su kada je polomio nogu, o čemu je tada pričao.

– Nije lako kad slomiš nogu. Ja imam longetu od kuka pa do članka. Ko prati Zvezde Granda vidi da me Voja gura u emisijama. Da nema Suzane ne znam šta bih radio. Ko će da me kupa i da me sredi. Ove dve štake su mi važnije od Ferarija. Pukla tibula, skliznuo sam… Čovek se navikne na sve, prva dva dana mi je bilo teško. Sutra je dve nedelje kako ovo nosim. Najvažnije mi je da skinem gips sada, posebno zbog finala Zvezda Granda – pričao je tada i osvrnuo se o ovoj sezoni popularnog muzičkog takmičenja:

– Osmog juna je finale Zvezda Granda, svi znamo da ja četiri puta moram da izlazim, da proglašavam… Ja mislim da je ovo najjača sezona, što se kandidata tiče. Fasciniran sam koliko ta deca dobro pevaju. Mislim da sam zaokružio 70 kandidata. Ja u ovom momentu nikog iz žirija ne bih menjao. Jedini Keba iza ugla gleda. Opasan je, menjao je neke članove već i bio je odličan.

“Uvek sam vozio dobre automobile”

Jedan od najuspešnijih ljudi u šoubiznisu bio je veliki ljubitelj automobila i tada je govorio o četvorotočkašima:

– Ja sam uvek vozio dobre automobile. Ne mogu da kažem koji mi je najskuplji automobil, to je crveni ”ferari F8 spider”, pa neka ukucaju da vide na guglu koliko košta – pričao je Saša i otkrio kako ispeva da održi svoj mladalački izgled.

– To je uticaj porodice, žene… Žena me održava lepo.

“Imao sam pet godina teškog života”

U septembru prošle godine, Saša je u intervjuu kod svog saradnika i prijatelja Voje Nedeljkovića govorio o usponima i padovima u životu.

– Moj životni put je samo išao gore, samo sam jednom pao dole, pa sam se opet vratio gore i tako sam nastavio, više nisam padao. Ali taj pad me koštao boga mi, jedno 5-6 godina teškog života – rekao je Saša.

“Živeo sam u garsonjeri od 17 kvadrata”

Ovaj životni pad odnosio se na period kada je izgubio novac koji je uložio u “Dafina” banku.

– Imao sam nesreću da sam 1993. godine izgubio kod Dafine sve. Imao sam keša, prodao sam stan, automobile, sve sam pare tamo uložio i pukao sam. Živeo sam četiri godine u garsonjeri od 17 kvadrata u televizorki preko puta Sava Centra. Ćutao sam, nisam se žalio i polako mic po mic. Komponovao sam za mnoge pevače, bio sam urednik u Zamu. Posle 4 godine skupio sam neke pare, onda su mi Brena i Boba pomogli, kupio sam kuću na Bežanijskoj kosi. Nešto sam imao ja, nešto su mi dali oni, pa sam ja vratio sve, kad smo otvorili Grand, prenosi Blic.

