Karleuša progovorila o svađi s Milicom Pavlović: “To rade samo bijednici”

Srbijanska pop pjevačica Jelena Karleuša oglasila se na Facebooku i otkrila zbog čega je otpratila kolegicu Milicu Pavlović, s kojom je bila veoma bliska.

Sada je reakcija izazvala pravi haos na mrežama. Naime, njih dvije gotovo su bile kao sestre, ali prije nekoliko dana javnost je ostala iznenađena kada je Jelena odlučila da otprati Milicu, iz tada nejasnog razloga javnosti.

“Meta napada”

Karleuša se sada sada prvi put oglasila na ovu temu i tekstom objasnila “zbog čega je donijela tu odluku”.

– Kao što i sami znate, a mnogi od vas i aktivno učestvuju u tome, čitav život sam meta napada rulje. Zbog moje ljepote, mog uspjeha, slave, stila, hrabrosti da kažem šta mislim, mog opšteg isticanja u moru prosjeka Balkana. Zbog toga sam ujedno i najveća zvijezda na ovim prostorima već okruglo 30 godina. Ljudi me vole i vole da me mrze istom jačinom. Mnogima sam uzor i inspiracija kad je riječ o borbi i snazi, mnogima sam problem jer vide šta nikada neće biti, imati… Ovih sedmica, čini mi se više nego ikada prije, ljudi pokazuju svoje pravo lice. Neki da je lijepo, a neki da je veoma ružno. Padaju mnogima maske. Jelena Karleuša je postala sinonim za ženu koja stoji sama, hrabro, visoko uzdignute glave dok je napadaju bijednici, luzeri, nebitni, neuspješni, ružni, glupi, iskompleksirani, ljudi sa margine… Udruženo. Ne shvatajući da čak i kada se Jeleni Karleuši obriše Instagram, oni će i dalje biti niko. Njihovi životi neće biti bolji, neće biti bolji ljudi, neće imati više para, neće biti ljepši, ku*ac im neće biti veći…. Sve će ostati isto. Sem što će Karleuša otvoriti novi Instagram i dalje biti Karleuša sa pet puta više pratilaca – poručuje pjevačica, dodajući da nečija lična sreća ne zavisi od tuđe nesreće i još manje od njenog Instagrama.

“Bude jača”

Karleuša je istakla da njoj, ovakvi napadi pomažu da bude jača, da izdrži više udaraca, da sagleda bolje ljudsku ćud, mene rulja trenira.

– Ja sam u treningu. U ovakvim situacijama se vidi ko je ko, ko je uz mene, ko je zabio nož u leđa, ko je pravi, a ko lažan… jer kad je frka, sve se jasno vidi. Nevjerovatno kako život sve namjesti. Zahvalna sam na tome. Učim. Kao što i sami vidite, ja kada nekoga podržavam i kada sam uz nekoga, ja to činim kao lav. Ma kakav lav, kao ruska armija. Vidjeli ste na primjeru moje podrške Vučiću. I što ga više napadaju, mene to nervira i postavljam se zaštitnički. Takva sam. To on od mene ne traži, vjerovatno je i sam šokiran. Ja sam prijatelj kome ne moraš da tražiš pomoć, ja sam prijatelj koji na metak staje ispred tebe, ja sam prijatelj koji će poginuti za tebe, ja sam prijatelj koji ne razmišlja o svom dupetu, ja sam prijatelj kome su tvoji neprijatelji i njegovi, ja sam prijatelj kog želim svakom od vas koji ovo čitate. To je prijatelj. Jer jedan ovakav vrijedi više nego 100 lažnih. E…. A sada o Milici Pavlović. Milici sam u karijeri mnogo pomogla. Iskreno, nesebično, lavovski. Onako kako rijetko ko kome danas pomaže. I privatno i poslovno, i javno i da se ne zna, mnoge sam zbog nje napadala, zbog nje se svađala… Jer sam ja takva. A onda su mi poslali screenshot kako vrlo bliska i nerazdvojna sestra Milice Pavlović na svom Instagramu dijeli peticiju da se ugasi moj Instagram nalog. Pomislila sam da možda nisu bliske dok se nisam uvjerila u suprotno. Jer kako da vam kažem, mojoj sestri bih ja otkinula glavu da okači tako nešto, ne za Milicu, nego za bilo kog pjevača jer mu time udara na hljeb, na integritet, na posao, na pravo govora. To rade samo bijednici – navela je.

