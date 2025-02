Tanja Savić progovorila o drugom braku: Biće svadba ludilo

Iako su mnogi predviđali da zbog razlike u godinama neće opstati, oni žive svoju bajku.

“Polako, ja sam mlada… Ima vremena. Biće svadba ludilo. Sve ću vas pozvati”, rekla je Tanja svojim fanovima, a njen pi-ar i urednik sektora zabave, Goran Jovanović, dao je prijedlog da svadba bude na Marakani, jer bi tu njeni fanovi mogli da stanu.

Podsjetimo, Tanja je nedavno govorila o vezi sa Mukijem, te istakla da bi voljela da se njih dvoje vjenčaju, ali više od toga bi voljela da dobiju dijete, prenosi Kurir.

“Uvijek imam neke planove, a Bog se vjerovatno smije. Najviše bih voljela da se još jednom ostvarim u ulozi majke. To najviše želim. Volim svog čovjeka i to bi bila kruna naše ljubavi. Svaka godina sa brojem pet mi je donijela sreću, tako da će to biti i 2025. godine”, rekla je Tanja i priznala da se ne plaši da ponovo stane na ludi kamen, iako je svašta prošla u prvom braku.

