Lepa Brena dobrano unovčila lom noge na koncertu u Zagrebu: Cifra će vas sigurno iznenaditi

Nakon što je je Lepa Brena slomila nogu na koncertu u Areni, zbog čega je završila u zagrebačkoj bolnici, mnogi su se pitali koliko je to koštalo. Sada je Kurir otkrio kako je sve troškove pokrilo osiguranje.

Polica osiguranja uglavnom štiti od nezgoda tokom vremena provedenog na radu, kao i za vrijeme koje provedete na redovnom putu od mjesta stanovanja do posla. U slučaju pjevačice, to su koncerti i nastupi, na kojima je već nekoliko puta doživjela povrede. Srećom, uglavnom je prolazila sa lakšim povredama, sve do 10. decembra prošle godine, kada je slomila kost na nozi, zbog čega je odmah nakon koncerta operisana. Zahvaljujući osiguranju od nezgoda, bili su joj pokriveni svi troškovi vezani uz ljekarsku pomoć, što je u njnom primjeru bio slučaj.

– Brena i te kako vodi računa o svom zdravlju, životu i okolnostima koje mogu dovesti do povreda. Svjesna je da se povrede na radu dešavaju i zbog toga godinama uplaćuje osiguranje. Čini mi se da na godišnjoj razini plaća premiju od 1.000 eura i da je za ozbiljnu ozljedu koja joj se nedavno dogodila refundirala 30.000 eura. Time je pokrila sve potrebne troškove operacije, lijekova i rehabilitacije – priča izvor Kurira.

