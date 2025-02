“ŠTA ĆE MENI OVAJ ŽIVOT?” Otkrivena bolna istina o zdravstvenom stanju Saše Popovića

Ljiljana tvrdi da su Popović i Suzana uzeli pjesmu koja savršeno opisuje raspoloženje u kojem se on nalazi i da je na indirektan način poslata poruka, piše alo.

Tekstopisac Ljiljana Jevremović progovorila je o Saši Popoviću koji se bori sa teškom bolešću.

Nakon 15 godina nepisanja pesama za pevače “Grand” produkcije, Ljiljana je prošle godine uradila hit za Sašinu suprugu Suzanu Jovanović.

Ljiljana tvrdi da je sa pomenutim bračnim parom izgubila kontakt, te da joj nisu poznati detalji Sašinog zdravstvenog stanja, ali da joj se čini da su Popović i Suzana uzeli pesmu koja savršeno opisuje raspoloženje u kojem se on nalazi i da je na indirektan način poslata poruka.

Poslednju pesmu Suzani Jovanović sam radila ja. Time su mi njih dvoje pokazali da su mi sada vrata “Granda” otvorena, ali ja sam prestala da pišem – rekla je ona, pa otkrila:

Nemam informacije o Saši. Kompozitor koji je radio melodiju za Suzanu je bio u kontaktu sa njima, on im je pustio da preslušaju pesmu za koju sam ja radila tekst. Nemam direktan kontakt sa njima, ali s obzirom na to kakav je tekst pesme koji su izabrali… Pjesma im je predstavljena kao “muška”, tekst je bio plasiran kao “muški” tekst, ali je ipak Suzana uzela tu pjesmu. Mislim da stihovi pjesme imaju veze sa njegovim stanjem. Izabrali su taj tekst pre godinu dana, a numera je objavljena nešto kasnije. Ja to povezujem sa njegovim raspoloženjem.

“Šta će meni ovaj život kad bez tebe moram mreti?”

“Zar ja, koja sve sam mogla šta mi na um dođe,

I vremenu branila sam gde ja dođem da ne prođe?

Zar ja koja sam kao crna zemlja bila snažna,

Da postanem niko, ništa, tebi nevažna?

Šta će meni ovaj život kad bez tebe moram mreti?

Kad me nema ti se seti da si moja ljubav bio,

Šta će meni ovi dani kad bez tebe duša kani,

Da umre bez suza što ih nisi pustio?

Zar ti, čije usne ja sam od meraka pila

Da nateraš da poželim da se nisam ni rodila

Da ne slušaš ovu pesmu o ljubavi kletoj

I da odeš u lepoti svojoj prokletoj?

Šta će meni ovaj život kad bez tebe moram mreti?

Kad me nema ti se seti da si moja ljubav bio

Šta će meni ovi dani kad bez tebe duša kani

Da umre bez suza što ih nisi pustio?”

Facebook komentari