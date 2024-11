Svi se molimo bogu da on to POBIJEDI” Voditelj otkrio kakvo je ZDRAVSTVENO STANJE Saše Popovića

– Ide nabolje stanje, meni je izuzetno drago, da ne ureknemo. Molim se bogu i svi naši drugari se mole bogu da on to pobijedi. On je veliki borac i sjajan čovjek i zaslužio je da pobijedi sve to. Ide sve nabolje, jako je sporo, ali je ostvarivo – započeo je Peja za “Svijet”, pa otkrio kako se Popović drži:

– Fenomenalno se drži. Svjestan je onoga što treba da uradi, on to i uradi. Putuje, odlazi u Francusku, pa dolazi kući. Ima i ovdje preglede, ima i ovde ljekare koji brinu o njemu. Sada je okrenut svom zdravlju. Sve kontakte vezano za “Grand” obavlja putem telefona i daje direktive jer je on i dalje muzički mag i sve to bez njega ne bi bilo to što jeste – ističe voditelj, prenosi Novi.

Suzana brine o Saši

Uz Sašu je sve vrijeme supruga Suzana.

– Suzana je takav borac, ona diše za Saleta. Ona je 24 sata dnevno pored njega, dok on spava, ona bdi nad njim. Brine o njemu, ona ga vozi. On je pod njenom kontrolom, veliki je borac i velika lavica i kapa dole njoj za svu ljubav. To je sve i normalno, oni su dugo u braku i nisu imali nikakve stresove kroz brak, već su uživali u njemu.

