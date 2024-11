OVO JE LISTA ZAHTJEVA KOJE BUDUĆA ŽENA HARISA DŽINOVIĆA MORA DA ISPUNJAVA! Prvi u nizu je da bude normalna, a drugi…

Razvod poznatog folkera Harisa Džinovića i njegove dugogodišnje supruge Meline napravio je dar-mar na domaćoj javnoj sceni.

Haris priznaje da je spreman za novu ljubav i da mu je potrebna emotivna partnerka.

Pevač, međutim, ima određene zahteve.

– Ja sam sada slobodan muškarac. Emotivno dostupan – navodio je nedavno folker, te istakao kakvu ženu hoće posle Meline.

– Mora biti normalna! Mora da ima savest, da ima toleranciju, da bude radna. Ljubav može biti i dodir ruke, i kad se završi u krevetu… Žene moraju da imaju stav! Svi ljudi bi trebalo da imaju stav – nabrojao je on bio za “Prvu”.

Džinović ne krije da zna svašta nešto da radi po vili na Senjaku, te da se neće oslanjati na pomoć iduće partnerke.

– Ja peglam sam sebi sve, još od malih nogu, čak i šijem. U našem narodu postoji jedan izraz koji moram upotrebiti, ja sam picajzla, odnosno perfekcionista, a imam i puno slobodnog vremena, ničim drugim se ne bavim osim muzikom, koja je recimo zauzeće 2-3 sata i to je navečer, a sve ostalo vreme sam slobodan – rekao nam je Haris jednom prilikom.

Haris je govorio da nije imao problema sa Melinom na početku njihove veze.

– Svaka žena na svetu ima ambiciju da promeni čoveka, ali to je nemoguće, možda do nekih 5 odsto može da se pomeri u nekim aspektima, ali suštinski ne. Svaki čovek ima svoj kod i tu nema mnogo odstupanja. Žene misle najbolje i to im je neki instikt da pokušaju da te promene, ali uvek se može naći kompomis i to je promena. Moraš povući ručnu. Ja ne živim sam, već sa ženom i dvoje dece i onda moraš da se kompatibiluješ i da nekad napraviš nešto što odgovara drugom, a nauštrb svojoj zoni komfora – govorio je čuveni pevač za “K1” i dodao da je Melina uz njega naučila da kuva:

– Isto sam kvalitetan kuvar koliko pevač. Ne kuvam baš svakog dana jer deca danas sama sebi kuvaju. Postoje jela koja Melina bolje napravi od mene, ali kad smo se upoznali nije znala ni jaje da spremi. To nije moja zasluga, već njena, ona se angažovala i naučila šta ju je zanimalo. Kod kuvanja je najbitnije da to voliš, jer recimo, bacio sam šerpi raznoraznih jela dok nisam naučio pravu meru, jer ili je preslano ili zagori. A sad je to lak posao, piše Kurir.

