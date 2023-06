SMIJEH DO SUZA: Nada Obrić zbog bluze koju je obukla postala hit na društvenim mrežama (FOTO)

Naime, jedan tviteraš je primijetio da se Nada Obrić pojavila u istoj bluzi koju je nekada nosila Vesna Zmijanac.

– Ok, otkud Nadi Obrić u 2023. godini ista tunika koju je Vesna Zmijanac nosila 1985. godine? – zapitao se ovaj tviteraš.

“Pozajmila joj drugarica”, “E ovo je iz fundusa, bukvalno”, “Gdje si ovo iskopala”, “Čuva žena stvari iz prošlog vijeka”, “Ima vremeplov Nada”, neki su od komentara.

– Nema veze bre, otkud znam šta je bilo prije 100 godina! Vesna mi je poklonila tu haljinu davno. Ja to čuvam kao njen poklon za specijalne prilike. Hvala ti Bože da nema prečih stvari da se piše nego o mojoj haljini – rekla je Obrićeva.

Inače, pjevačica Nada Obrić je prije nekoliko godina bila hit u javnosti zbog izjave o kućnoj pomoćnici, koju je umalo otpustila.

– Primila sam jednu ženu koja radi kod mene. Odmah sam joj rekla da se dogovorimo. Osnovno što mora da zapamti jeste da ujutru, dok me ne čuje u kupatilu, ne budi me, sačuvaj me Bože! Tad kuva kafu i kad ja siđem, mora da me čeka kafa i med – izjavila je Nada jednom prilikom, pa dodala:

– Dok pijem tu kafu ne postoji niko i ništa na kugli zemaljskoj zbog čega može nešto da me pita! Gluvonijema ona, gluvonijema ja. Ako vidi da je počela kuća da gori, nemoj slučajno meni da je rekla, za to vrijeme već može da pozove vatrogasce, dakle, ni u tom slučaju nemoj da me zove, piše Kurir.

– Sutra ujutru ja se budim i vidim dvije šolje kafe. Šta smo se juče dogovorile? Kome je ova kafa? Izvini, je l’ smo mi postale drugarice, aman, ženska glavo? Rekla sam joj da makne tu kafu i sad će imati 20 odsto manju platu zbog ovoga – ispričala je Obrićeva, koja je ipak navodno smanjila zaradu svojoj pomoćnici za 10 odsto, a ostalih 10 joj je oprostila zbog toga što ju je služavka baš dobro imitirala i tada nasmijala do suza pjevačicu.

