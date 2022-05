PALO PRIZNANJE: JOŠ UVEK SE NIJE OPORAVIO OD MINE – Mensur otvorio dušu, pa progovorio o RASKIDU sa Milicom

U iščekivanju “Izbacivanja”, zadrugari su pozivani na intervju, a jedan od njih bio je i Mensur Ajdarpašić.

– Šta se dešava sa tobom i Milicom, čini se da patite oboje – rekla je voditeljka.

– Gledaoci gledaju to sa više strana, mi više nismo zajedno i ne planiramo da budemo zajedno. Izgubio sam volju da boravim ovde. Naporno je mnogo, povređuje me kada pričaju ljudi o plasamanu, ali najteže je boriti se sam sa sobom. Najteže je kada ti se neko grli ali zarad dobra tebe ne možeš da budeš sa tom osobom. Ona je bolja sada nego kada smo bili zajedno. Priča mi milion nekih priča koje mi nije pričala do sada… Ja bih da udovoljim svima koji se stresiraju zbog nas, moji i njeni… Mi se volimo, stalno smo zajedno. Nismo od kamena ali da bi sprečili neke stvari ja se trudim da pobedim neke stvari i sebe – rekao je Mensur.

– Da li si zamišljao kako će biti i šta će biti sa tobom i Milicom kada izađete iz Zadruge – pitala je Ivana.

– Ja treba da se borim za naše dobro, ako se mi ne razumemo najbolje, treba da unapređujemo sebe. Žao mi je što moram da pominjem prošli odnos (Minu) i na kraju se borio za ljubav, a nisam mogao da funkcionišem, a na kraju mi je samo odmoglo, ništa mi nije donelo… Ja sam njoj rekao da ću imati dosta obaveza napolju, da se čujem sa mojima i da vidim šta se dešava – rekao je Ajdarpašić.

U video – prilogu pogledajte detaljnije:

