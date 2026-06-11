Dobitnica Počasnog Srca Sarajeva je Emili Votson: Bit će i predsjednica žirija na 32. SFF-u

Jedna od najcjenjenijih svjetskih glumica, Emili Votson (Emily Watson), predsjedat će žirijem Takmičarskog programa – igrani film na ovogodišnjem, 32. Sarajevo Film Festivalu, koji će se održati od 14. do 21. augusta 2026. godine.

Doprinos umjetnosti

Tom prigodom, britanskoj umjetnici bit će uručeno i Počasno Srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti.

Direktor Sarajevo Film Festivala, Jovan Marjanović, izrazio je veliko zadovoljstvo njenim povratkom nakon dvije decenije.

– Dvadeset godina nakon njezinog posljednjeg posjeta Sarajevu, iskreno nas raduje što Emili Votson ponovno možemo poželjeti dobrodošlicu na Festival – ovoga puta kao dobitnici Počasnog Srca Sarajeva i kao predsjednici žirija. Glumica čiji su talent, senzibilitet i posvećenost glumačkom pozivu ostavili dubok trag u savremenoj kinematografiji, tokom svoje izvanredne karijere osvojila je publiku i kritiku snažnim, emotivnim i autentičnim interpretacijama. Vjerujem da će filmski autori iz ovogodišnjeg programa biti jednako uzbuđeni kao i mi činjenicom da će upravo ona gledati njihove filmove u Sarajevu. Emily Watson već dugo zauzima posebno mjesto u srcima festivalske publike, pa je dodjela Počasnog Srca Sarajeva i prirodna i potpuno zaslužena, rekao je Jovan Marjanović.

Emili Votson iza sebe ima impresivnu karijeru i svrstava se u sam svjetski glumački vrh.

Odlikovana brojnim nagradama

Za svoj doprinos dramskoj umjetnosti 2015. godine odlikovana je Redom Britanskog Carstva u rangu časnice (OBE). Dva puta je nominirana za nagradu Oscar, a nedavno je ostvarila zapažene uloge u filmu “Hamnet” u režiji Koli Žao (Chloé Zhao), koji je osvojio nagrade BAFTA i Zlatni globus, te u HBO Max seriji “Dina: Proročanstvo”, čije je snimanje druge sezone upravo privedeno kraju.

Njen bogati filmski opus uključuje kultna ostvarenja kao što su “Lomeći valove” Larsa fon Triera (Larsa von Triera) – uloga s kojom se probila i koja joj je donijela Evropsku filmsku nagradu te nominacije za Oscara, Zlatni globus i BAFTA, zatim “Te sitnice”, za koji je nagrađena Srebrnim medvjedom na Berlinaleu, te filmovi “Božja stvorenja”, “Hilary i Jackie”, “Gosford Park”, “Pijani od ljubavi”, “Crveni zmaj”, “Put rata”, “Kradljivica knjiga”, “Teorija svega” i mnogi drugi.

Upečatljive uloge

Na televiziji je ostvarila upečatljive uloge u hit seriji “Černobil”, za koju je nominirana za Emmy i Zlatni globus, te u projektima “Garderobijer”, “Slijepa ulica”, “Preblizu”, “Treći dan” i “Genius”. Uporedo s ekranima, Emili Votson je izgradila i veliku pozorišnu karijeru, posebno se istakavši u Royal Shakespeare Company, te u predstama “Ujak Vanja” i “Na Tri kralja, ili kako hoćete” u režiji Sema Mendeza (Sama Mendesa).

Među brojnim priznanjima koje je dobila izdvajaju se prošlogodišnja nagrada Richard Harris na dodjeli Nagrada britanskog nezavisnog filma (BIFA), počasna nagrada Joseph Plateau u Gentu (2024.), nagrada za životno djelo u San Sebastianu (2015.), te nagrada BAFTA za najbolju glumicu u filmu “Posrednica” (2011.).

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