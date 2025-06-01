Pobijedila rak, sada osvaja Euroviziju: Predstavnica Australije opravdala ulogu glavnog favorita

Australijska pop zvijezda Delta Gudrem nada se da će svojoj zemlji donijeti prvu pobjedu na Pjesmi Eurovizije. U drugom polufinalu u Beču predstavila se pjesmom „Eclipse“, nastupivši pod rednim brojem 11.

Poznata pjevačica iz Sidneja važi za jednog od glavnih favorita ovogodišnjeg takmičenja, a mnogi vjeruju da upravo ona može Australiji donijeti istorijski trijumf.

Njen nastup u drugom polufinalu privukao je veliku pažnju publike širom Evrope.

Gudrem je već godinama jedno od najpoznatijih muzičkih imena u Australiji, dok je međunarodnu popularnost stekla zahvaljujući ulozi u seriji Neighbours i debitantskom albumu Innocent Eyes.

Album, objavljen 2003. godine kada je imala samo 18 godina, i danas se smatra jednim od najprodavanijih izdanja u istoriji australijske muzike. Sa njega su se izdvojili hitovi poput Born to Try i Lost Without You, koji su ostvarili veliki uspjeh i u Velikoj Britaniji.

Australija je do sada najbliža pobjedi na Euroviziji bila 2016. godine, kada je Dami Im osvojila drugo mjesto.

Ipak, Gudrem vjeruje da ove godine može korak dalje.

– Dat ćemo sve od sebe – kratko je poručila.

U jednom od nedavnih intervjua pjevačica je istakla koliko joj znači nastup na najvećoj muzičkoj sceni Evrope.

– To je zaista velika čast. Eurovizija je jedna od najpoznatijih muzičkih platformi na svijetu, a predstavljati Australiju nešto je na šta sam izuzetno ponosna. Ovo je prilika da kroz muziku povežemo ljude i pokažemo svijetu dio naše zemlje – rekla je Gudrem.

Teška borba sa rakom

Put do evrovizijske scene za Deltu Gudrem nije bio nimalo lak.

Samo nekoliko mjeseci nakon objavljivanja debitantskog albuma dijagnostikovan joj je Hočkinov limfom, rijedak oblik raka limfnog sistema, zbog čega je njena karijera privremeno prekinuta.

Pjevačica je otvoreno govorila o teškom periodu kroz koji je prošla tokom hemoterapije i radioterapije, kao i o tome koliko joj je teško pao gubitak kose u tinejdžerskim godinama.

– Bila sam veoma mlada i sve mi je djelovalo zastrašujuće. Kada izgubite kosu, obrve i trepavice, potrebno je vrijeme da ponovo pronađete samopouzdanje – prisjetila se.

Nakon uspješnog oporavka nastavila je karijeru i objavila još šest albuma, od kojih je čak pet završilo na vrhu top-lista u Australiji.

Ipak, novi zdravstveni izazov uslijedio je 2018. godine, kada je nakon operacije pljuvačne žlijezde doživjela paralizu nerva jezika. Zbog toga je morala ponovo da uči da govori i pjeva kroz rehabilitaciju i logopedske terapije.

– Svako ko prolazi kroz težak period zna da oporavak ide korak po korak – rekla je Gudrem.

