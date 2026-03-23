Film sa Rajanom Goslingom zaradio 80,5 miliona dolara za vikend i oborio rekord

Novi naučnofantastični film “Project Hail Mary”, sa Rajanom Goslingom u glavnoj ulozi, ostvario je impresivan rezultat na bioskopskim blagajnama, zaradivši 80,5 miliona dolara tokom prvog vikenda prikazivanja.

Time je ovaj film postao najveće otvaranje u istoriji studija Amazon MGM, nadmašivši prethodni rekord koji je držao “Creed III” iz 2023. godine sa 58 miliona dolara. Ujedno, riječ je i o najuspješnijem filmskom debiju u 2026. godini, ispred horor nastavka “Scream 7”, koji je u februaru zaradio 63 miliona dolara.

Film je premašio početne projekcije koje su predviđale oko 65 miliona dolara zarade u Sjevernoj Americi, a snažan rast prodaje karata pripisuje se izuzetno pozitivnim kritikama i preporukama publike.

Na globalnom nivou, “Project Hail Mary” je dodatno inkasirao 60,4 miliona dolara na međunarodnim tržištima, čime je ukupna svjetska zarada na startu dostigla 140,9 miliona dolara.

Direktor distribucije Amazon MGM-a, Kevin Vilson istakao je da rezultati potvrđuju velika očekivanja.

– Vjerujemo u film i jasno je da publika dijeli to uvjerenje. Energija u bioskopima i reakcije gledalaca potvrđuju da film ispunjava sve što smo očekivali – rekao je.

Film je adaptacija bestseler romana Endija Vira, autora “The Martian”, a režiju potpisuju Fil Lord i Kristofer Miler, poznati po hitovima poput “21 Jump Street” i “The Lego Movie”. Radnja prati naučnika koji kreće na međuzvjezdanu misiju kako bi spasio Zemlju od izumiranja.

Produkcija filma koštala je oko 200 miliona dolara, uz dodatne milionske iznose za marketing, što znači da će za punu isplativost biti neophodan kontinuitet dobre gledanosti u narednim sedmicama.

Film trenutno ima izuzetno visoku ocjenu od 95 odsto na sajtu Rotten Tomatoes, dok je publika na CinemaScore anketama dala ocjenu “A”.

Na drugom mjestu ovog vikenda našao se Pixarov animirani film “Hoppers”, koji je zaradio dodatnih 18 miliona dolara, dok je treće mjesto zauzeo indijski akcioni spektakl “Dhurandhar 2: The Revenge” sa 9,5 miliona dolara.

Bez ozbiljne konkurencije u narednim sedmicama, očekuje se da će “Project Hail Mary” dominirati bioskopima sve do početka aprila, kada u distribuciju stiže novi veliki naslov – “The Super Mario Galaxy Movie

