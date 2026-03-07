Pojavili se novi snimci Mirjane Pajković: Da li su nastali u zgradi Vlade?

Političku scenu u Crnoj Gori ponovo potresa kontroverza povezana sa bivšom državnom sekretarkom u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjanom Pajković. Nakon ranijih spornih sadržaja koji su se pojavili u javnosti, na društvenim mrežama i pojedinim internet platformama sada kruže novi snimci za koje se tvrdi da prikazuju Pajković u kompromitujućim situacijama.

Na snimku koji je objavljen na protalu Informer.rs vidi se kako Pajkovićka zavodljivo pleše dok je neko snima u dnevnoj sobi, dok se na stočiću ispred nalaze čaše, najvjerovatnije s alkoholnim pićima. Pajkovićka se mazi i zavodljivo uvija, a potom i skida odjeću i po sebi povlači crijevo od nargile.

Prostorija u kojoj je nastao snimak neodoljivo liči na kabinete unutar zgrade Vlade Crne Gore koja se nalazi u Karađorđevoj ulici, što dodatno baca sjenku na cio slučaj da su se ovakve neprimjerene stvari dešavale u najvišim državnim institucijama, piše Borba.me.

Iako autentičnost i okolnosti nastanka tih snimaka nijesu zvanično potvrđeni, sama činjenica da se takav sadržaj dovodi u vezu sa osobom koja je obavljala visoku državnu funkciju izazvala je burne reakcije u javnosti.

Pitanje odgovornosti i institucija

Posebnu pažnju izazivaju spekulacije da je dio spornih snimaka nastao u prostoru državnih institucija. Ukoliko bi se takve tvrdnje pokazale tačnim, otvorilo bi se ozbiljno pitanje institucionalne odgovornosti, bezbjednosti državnih objekata i načina na koji se koristi prostor državnih organa.

Za sada nema zvanične potvrde da je sporni sadržaj nastao u zgradi Vlade, ali javnost očekuje jasna pojašnjenja nadležnih institucija.

Tišina institucija

Do ovog trenutka nema zvaničnih saopštenja Vlade niti nadležnih organa koji bi objasnili okolnosti cijelog slučaja. Upravo ta tišina dodatno podstiče spekulacije i otvara prostor za različite interpretacije.

U situacijama koje se tiču ugleda državnih institucija, očekuje se brza i transparentna reakcija kako bi se razjasnile sve okolnosti i spriječile zloupotrebe u javnom prostoru.

