Kupila si ih je čak pet: Lidija Bačić otkrila čime se počasti kada poželi nešto za sebe

Atraktivna Splićanka poznata je po energičnim nastupima, brojnim hitovima i snažnoj vezi s publikom. Gdje god se pojavi, rijetko prolazi nezapaženo.

Lidija je otvoreno priznala da voli da se počasti i da to često budu veće stvari – sama sebi kupuje automobile ili nekretnine, a trenutno posjeduje čak pet nekretnina.

Pored toga, pjevačica je otkrila da je velika ljubiteljica putovanja, iako ponekad pomisli da bi možda trebalo da putuje malo manje. Ipak, putovanja su joj strast i ne bi se odrekla toga, ali ističe da nije tip javne osobe koja dijeli svaki trenutak svog boravka u hotelima ili restoranu, već uživa u normalnom i privatnom životu.

Lidija Bačić je primjer uspješne i samostalne umjetnice koja balansira karijeru, strast i životne užitke.

