Panika na berzama: Cijena nafte već preko 91 dolar

Strah zbog snadbijevanja energijom se intenzivira, zbog čega je cijena nafte katapultirana na cijenu iznad 91 dolara po barelu prvi put od jeseni 2023. godine.

Cijene američke nafte skočile su za dodatnih 12 posto u trgovanju na 90,85 dolara po barelu.

To ostavlja sirovu naftu na putu ka najvećem jednodnevnom rastu cijene još od maja 2020.

Ranije danas, nafta se trgovala i do 91,09 dolara po barelu, što je najviši nivo u toku dana od oktobra 2023.

– Investitori su prešli sa samozadovoljstva na ivicu panike. I uskoro ćemo imati trenutak panike – rekao je Bob Meknali (Bob McNally), predsjednik Rapidan Energy Group, za CNN u telefonskom intervjuu.

Cijena nafte marke “brent”, svjetske referentne vrijednosti, skočila je za 8 posto na 92,50 dolara po barelu na berzi.

Dok su trgovci u početku mirno prihvatili zatvaranje Hormuškog moreuza, počinje da se javlja strah oko toga kada će se ovaj ključni plovni put ponovo otvoriti.

Oko 20 posto globalne sirove nafte se transportuje kroz moreuz, ali rat između SAD i Izraela sa Iranom je efikasno zatvorio taj put.

– Osim ako tržište ne poveruje i ne vidi da ti tankeri prolaze kroz Ormuski moreuz, potrošićemo preko 100 dolara i nastaviti dok ne upadnemo u recesiju – rekao je Meknali.

