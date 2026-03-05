Anamarija nakon prekida zaruka s Dončićem napustila Ameriku: Evo gdje živi

NBA zvijezda Luka Dončić (27) i Anamarija Goltes (28), slovenski model, raskinuli su zaruke, ekskluzivno je ranije objavio Telegraf.rs.

Kako saznaju, Anamarija više ne boravi u Americi, u Los Anđelesu gdje Luka živi zbog košarkaškog angažmana, već se vratila u Sloveniju, a njihove kćerke, Gabrijela i Olivija, su s njom.

Zaruke su, kako otkriva izvor, raskinute pred svadbu koja je trebala biti održana u julu 2026. godine.

– Anamarija i Luka više nisu zajedno. Svadba je trebala biti u julu, ali od toga nema ništa. Njihovo okruženje je pod velikim utiskom, prije samo tri i po mjeseca dobili su drugo dijete – rekao je naš izvor.

Ljubavna priča

Anamarija i Luka bili su zajedno duže od deset godina, a zaprosio ju je 7.07.2023. godine, navodno zbog broja 77 koji je tada nosio u Dalas Maveriksima.

Par ima dvije kćerke: Gabrijelu, rođenu 2023. godine, i Oliviju, rođenu krajem 2025. godine.

Njihova priča traje od njihove 12. godine, kada su se porodice upoznale tokom ljetovanja na Krku u Hrvatskoj.

Pričalo se da su ljeto 2018. prekinuli vezu pred NBA draft na kojem je Luka izabran, ali su se brzo pomirili i nastavili gdje su stali.

– Osvojio me mladalačkom i razigranom energijom. Bio je niži od mene, ali visina i mišići mi nisu važni, Luka je oduvijek imao nešto posebno u sebi i to me i danas privlači – rekla je Anamarija.

– Kad dođem kući, nema priče o košarci. Ne voli je, ali ide na svaku utakmicu. Mislim da joj se sada sviđa, ali ranije nije i to mi baš prija – priznao je ranije Luka.

Anamarija se bavila plesom, radila kao fitnes instruktorka, a najpoznatija je kao model. Završila je ekonomiju u Ljubljani i bila na naslovnicama najpoznatijih modnih i beauty časopisa.

27. rođendan bez nje

Luka Dončić je 28. februara proslavio svoj 27. rođendan, a među prisutnima nije bilo Anamarije.

Sa Lukom su slavili prijatelji, među kojima je bio i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković.

