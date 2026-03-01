Showbiz

Pjevačica strahuje da će je proglasiti ludom: Dugo razmišljam da li da ovo objavim

5.3K  
Objavljeno prije 1 sat

Naime, objavila je fotografiju ultrazvuka svog drugog djeteta, uz priznanje da je dugo razmišljala treba li taj trenutak podijeliti

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević ponovo je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podijelila intiman i emotivan trenutak iz svog života.

Naime, objavila je fotografiju ultrazvuka svog drugog djeteta, uz priznanje da je dugo razmišljala treba li taj trenutak podijeliti s pratiocima.

– Ja se nadam da me nakon ovog videa neće proglasiti ludom, jer tri se mjeseca borim sa sobom da li da ovo objavim – započela je video Lana pokazujući snimke s ultrazvuka.

U nastavku je objasnila šta je posebno dirnulo.

– Ovo je moj bebi, a ovo su obrisi lica iz profila nekoga ko me toliko podsjeća na – rekla je Lana i pored slike pokazala Isusa, aludirajući na to da je u obrisima prepoznala njegov lik.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare pratilaca, koji nisu skrivali oduševljenje i emocije.


Teme:

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh