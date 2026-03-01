Pjevačica strahuje da će je proglasiti ludom: Dugo razmišljam da li da ovo objavim

Hrvatska pjevačica Lana Jurčević ponovo je izazvala veliku pažnju javnosti nakon što je na društvenim mrežama podijelila intiman i emotivan trenutak iz svog života.

Naime, objavila je fotografiju ultrazvuka svog drugog djeteta, uz priznanje da je dugo razmišljala treba li taj trenutak podijeliti s pratiocima.

– Ja se nadam da me nakon ovog videa neće proglasiti ludom, jer tri se mjeseca borim sa sobom da li da ovo objavim – započela je video Lana pokazujući snimke s ultrazvuka.

U nastavku je objasnila šta je posebno dirnulo.

– Ovo je moj bebi, a ovo su obrisi lica iz profila nekoga ko me toliko podsjeća na – rekla je Lana i pored slike pokazala Isusa, aludirajući na to da je u obrisima prepoznala njegov lik.

Objava je u kratkom roku prikupila brojne reakcije i komentare pratilaca, koji nisu skrivali oduševljenje i emocije.

