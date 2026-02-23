Par koji privlači pažnju i pored fijaska: Šalame i Džener blistali u crnom

Holivudski par i modni trendseteri Timoti Šalame i Kajli Džener zajedno su zablistali na BAFTA nagradama 2026. u Londonu, pojavivši se u usklađenim crnim kombinacijama koje su izazvale oduševljenje fotografa i fanova.

Kajli Džener, osnivačica brenda Khy, nosila je crnu plišanu haljinu ukrašenu šarenim dragim kamenjem na grudima, uključujući veliki centralni kamen u nijansi inspirisanoj filmom “Marty Supreme”.

Njenu kombinaciju upotpunio je nakit, dodajući dodatnu dozu glamura.

Timoti Šalame zablistao je u potpuno crnom odijelu Givenchy.

Dodatno je upotpunio izgled Cartier ogrlicom i Timberland cipelama, spajajući klasičnu eleganciju i moderni ulični stil.

Glumac je bio nominovan za najbolju glavnu mušku ulogu za film “Marty Supreme”, koji je ove godine sakupio čak 11 nominacija, uključujući i najbolji film, režiju, originalni scenario i kinematografiju.

Ipak, nije osvojio ni nagradu. Bio je to pravi fijasko za glumca i filmsku ekipu.

Par je već tokom sezone nagrada izazivao pažnju modnim odabirom, uključujući zapažene kombinacije na Zlatnim globusima i Critics Choice nagradama.

Važe za jedan od najstilizovanijih holivudskih parova.

Fanovi sa nestrpljenjem očekuju nove uparene stajlinge para, posebno uoči Oskara.

