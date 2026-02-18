Spektakl počinje: “Hype zvezde” otvaraju vrata novim muzičkim zvijezdama

Danas počinje snimanje prve sezone muzičkog takmičenja „Hype zvezde“, projekta koji već na startu obećava spektakl i novu energiju na regionalnoj sceni. Na adresu produkcije pristigle su stotine prijava, a svi kandidati imaju isti cilj – stati na veliku scenu i dokazati da upravo oni posjeduju neophodni „X faktor“.

Važni fokusi

Ono što „Hype zvezde“ izdvaja od drugih formata jeste činjenica da nema starosnog ograničenja niti obavezujućih ugovora, čime se prilika pruža svima koji imaju talenat, hrabrost i želju da se predstave publici. Kako ističu iz produkcije, fokus je isključivo na muzici, emociji i kvalitetu, bez rijaliti zapleta i senzacionalizma.

Vlasnik i direktor Hype produkcije i televizije, Saša Mirković, naglasio je da je stručni žiri pažljivo odabran te da projekat okuplja neka od najvećih imena domaće estrade: Aca Lukas, Miroslav Ilić, Lepa Lukić, Bokija 13 i Miru Škorić.

Prema njegovim riječima, scena danas traži kompletan paket – glas koji se pamti i izgled koji se ne zaboravlja. Publika i žiri zajedno će odlučivati o pobjedniku, a u završnici takmičenja bit će uveden i novinarski žiri. Gledaoci će imati priliku da glasaju za svoje favorite, dok će reditelj odlučivati o rasporedu članova žirija.

Mira Škorić poručila je da publiku očekuje ozbiljno i profesionalno takmičenje, ali i lijepo druženje.

-Sigurno nas očekuje spektakl, dugo smo čekali da krene, i sada je taj trenutak da krenemo najjače i najozbiljnije. Mogu slobodno da kažem, da je ovo jedno ozbiljno takmičenje. Bit ću korektna, i velika podrška kandidatima, ja im stvarno želim sreću. To će biti jedno lijepo druženje prije svega. Naše „Hype zvezde“ nisu zamišljene kao neka druga takmičenja, mi nismo rijaliti nema zle krvi. Volim kada čujem da neko ima emociju, i stvarno ću sve kandidate podržati – rekla je Škorić za Hype TV.

Posebna gostovanja

Poseban segment projekta čine gostovanja velikih muzičkih imena koja će mladim takmičarima pružiti podršku i inspiraciju. Među prvima koji će dati svoj doprinos su Boris Novković, legenda narodne muzike Vesna Zmijanac, kao i Ana Nikolić. Kako je istakao Mirković, riječ je o izvođačima koji obilježavaju značajne jubileje, pa publiku uskoro očekuju i njihovi koncerti.

„Hype zvezde“ donose spoj iskustva i mladosti, emocije i spektakla, uz veliki produkcijski tim koji stoji iza kamera i zaslužuje jednaku pažnju kao i oni na sceni. Organizatori poručuju da će sve biti u granicama profesionalizma, bez stvaranja rijaliti atmosfere, te da je cilj isključivo stvaranje novih muzičkih zvijezda.

Pred publikom je, kako najavljuju, muzički šou kakav region do sada nije vidio. Mjesto gdje se rađaju nove zvijezde uz podršku onih najvećih.

