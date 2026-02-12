Ljubavna priča Zlatana Ibrahimovića i Helene Seger: Nikada se neće udati za njega, sve što ima sama je zaradila

Zlatan Ibrahimović ponovo je privukao pažnju javnosti kada se pojavio u Milanu noseći olimpijsku baklju uz svoju dugogodišnju partnerku Helen Seger. Par je zajedno više od 20 godina, a često izaziva divljenje zbog stabilnosti svoje veze.

U Milanu su, između ostalog, uživali u društvu Donatelle Versace.

Helen Seger je, uprkos 11 godina razlike i činjenici da se nikada neće vjenčati s Ibrahimovićem, ostala uz njega od samih početaka njihove ljubavi. Upoznali su se prije više od dvije decenije, a ona je tada već bila uspješna poslovna žena.

Seger često ističe da novac nije razlog njihove veze jer je sve što ima sama zaradila.

Ibrahimović i Seger imaju dvojicu sinova – starijeg Maksimilijana (19) i mlađeg Vinsenta (17) – koji su krenuli očevim stopama i bave se fudbalom. Maksimilijan trenutno nastupa za Ajax na pozajmici iz Milana, dok Vinsent igra u omladinskom pogonu AC Milana.

Njihova priča pokazuje kako snažna veza i zajedništvo mogu opstati i bez tradicionalnog braka, a porodica je često u fokusu medijskih objava zbog uspjeha djece i upečatljivog odnosa dvoje javnih ličnosti.

