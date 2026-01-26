Estradni ratovi bivših supružnika: Kada ljubav završi, a skandali počnu

Razvodi na estradi rijetko prolaze tiho. Umjesto privatnih dogovora i zatvorenih vrata, mnogi bivši supružnici svoje nesuglasice rješavaju pred očima javnosti – kroz medije, društvene mreže i izjave koje danima pune naslovnice. U regionu se posebno izdvajaju dva slučaja koja su pokazala koliko razlazi poznatih mogu prerasti u pravu javnu dramu.

Pod lupom javnosti

Jedan od najeksponiranijih razvoda posljednjih godina svakako je onaj između Jelene Karleuše i Duška Tošića. Nakon 16 godina braka, vijest o njihovom razlazu odjeknula je regionom, a dodatnu pažnju izazvale su Karleušine objave u kojima je otvoreno govorila o detaljima razvoda.

Pjevačica je isticala da je sporazumni razvod potpisala sama, bez prisustva bivšeg supruga, te da je starateljstvo nad djecom pripalo njoj. Posebno su se komentarisali navodi o zajedničkoj imovini i porodičnim odnosima, što je otvorilo prostor za brojne spekulacije i tumačenja u medijima. Iako je Tošić uglavnom izbjegavao javne komentare, Karleušine objave i reakcije bile su dovoljne da se njihov razvod danima analizira na društvenim mrežama i u tabloidima.

Čak je u medijima govoreno i da je Duško nasilnim putem ušao u njen stan, promijenio brave, otpustio pomoćno osobolje, te izbacio njene kućne ljubimce.

Kraj braka

Ništa manje pažnje nije privukao ni razvod Emine Jahović i turske muzičke zvijezde Mustafe Sandala. Nakon deset godina braka i dvoje djece, par je objavio da se razvodi, ali je taj proces brzo postao tema regionalnih i turskih medija.

Iako su u javnosti naglašavali da su se razišli sporazumno, ubrzo su počele spekulacije o finansijskim dogovorima, podjeli imovine i razlozima koji su doveli do kraha braka. Mediji su prenosili navode o nesuglasicama koje su godinama tinjale, kao i o životu bivših supružnika nakon razvoda.

Posebno interesovanje izazvalo je to što je Emina ostala da živi s djecom, dok je Sandal nastavio karijeru u Turskoj, što je dodatno hranilo tabloide pričama o „hladnim odnosima“ i neizgovorenim sukobima.

Kada privatno postane javno

Ovi primjeri pokazuju da estradni razvodi rijetko ostaju samo lična stvar. Javne ličnosti, htjele to ili ne, svoje razlaze često dijele s publikom, a svaka izjava ili objava postaje povod za novu rundu komentara i nagađanja.

U svijetu estrade, čini se, ljubavne priče ne završavaju potpisom na papiru – već tek tada počinje prava medijska saga.

