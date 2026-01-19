Muž Skarlet Johanson o njenom padu s 1. mjesta: Evo šta se desi kad uključimo i moju zaradu

Američki komičar i voditelj Kolin Džost duhovito je prokomentarisao činjenicu da je glumica Zoe Saldanja prestigla njegovu suprugu Skarlet Johanson i postala komercijalno najuspješnija filmska glumica svih vremena.

Tokom emisije „Saturday Night Live“, u segmentu „Weekend Update“, Džost se našalio na račun supruge i sebe, sugerišući da bi se ukupna zarada Skarlet Johanson smanjila kada bi se u računicu uključili i filmovi njenog muža, što je izazvalo veliki smijeh publike.

Zoe Saldanja je do vrha liste došla zahvaljujući ogromnom uspjehu filmova iz serijala „Avatar“, kao i hitovima poput „Avengers: Endgame“, „Star Trek“ i „Pirati sa Kariba“, sa ukupnom zaradom filmova od oko 16,8 milijardi dolara.

Skarlet Johanson je ranije držala rekord sa oko 16,4 milijarde dolara, a među najprofitabilnijim glumcima nalaze se još Semjuel L. Džekson, Robert Dauni Mlađi i Kris Prat.

Džost je ovom šalom još jednom pokazao da s lakoćom spaja humor, brak i holivudske rekorde, čak i kada njegova supruga gubi prvo mjesto.

