Adi Begić otkrio šta ga veže za Anu Sević: Bilo bi lijepo da snimim duet s njom

Adi Begić iz Kaknja se već nekoliko godina unazad takmiči u „Zvezdama Granda“, a ove godine ostvaruje nevjerovatne rezultate.

Međutim, samo oni pravi ljubitelji muzičkih takmičenja sjećaju se da se Begić takmičio i u „Nekim novim klincima“.

Upravo iz tog dječijeg muzičkog šoua datira i njegovo poznanstvo sa voditeljicom Anom Sević, a sad je priznao i da li bi volio da jednog dana snimi duet sa njom.

-To bi bilo lijepo. Meni je Ana simpatična osoba, znamo se odavno, ne bih bježao od toga. Vidimo se u šminkernici, podijeli mi neki savjet, ali ne mogu sad nešto konkretno da izdvojim -rekao je Begić za Grand.

Takmičar je od malena u muzici. Danas ima svoj bend i takmiči se u najgledanijem muzičkom šouu, na šta je veoma ponosan.

–Volim da pjevam, a ovdje mi je bilo lijepo. Moji su oduševljeni što stalno pjevam po kući, navikli su na to – rekao je Adi.

Facebook komentari