Drama koja je kratko trajala: Dečko Ave Karabatić otkrio što se stvarno dogodilo

Nakon objave prekida uslijedio je brzi obrat koji je iznenadio pratitelje.

Ava Karabatić (37), reality zvijezda i influencerica, prije nekoliko dana obavijestila je pratitelje na društvenim mrežama da je prekinula vezu s Lazarom Ivanom. No, uslijedio je neočekivan obrat – par se vrlo brzo pomirio, a Lazar Ivan prvi je put javno progovorio o njihovom odnosu.

„Nitko nije kriv za svađu“

U izjavi za Alo.rs, Lazar je priznao da su oboje reagirali impulzivno.

– Oboje smo malo digli noseve jer smo egocentrični. Generalno nitko nije kriv za svađu. Sad sjedimo u kafiću, a poslije idemo na klopicu. U znak pomirenja past će i lijep buket cvijeća – rekao je, naglasivši da su tenzije brzo splasnule.

Ava je potom pojasnila da prekid nije imao veze s trećom osobom, već s nesporazumom.

– Kad se ljudi previše vole, dođe do nesuglasica. Uvijek dajem dvije šanse, treću nikako. Nije bila riječ o prevari. Oboje smo spustili loptu – rekla je te dodala da se nastavljaju zajednički planovi, uključujući razgovore o bebi i mogućem vjenčanju.

Poznaju se još iz studentskih dana

Podsjetimo, Ava je nedavno otkrila da se zaručila za Ivana-Lazara, a potom se našla usred glasina da njezin partner uopće ne postoji, već da je riječ o umjetnoj inteligenciji. Do zabune je došlo nakon što je greškom podijelila fotografiju s opisom „izmišljeni AI partner“. Kada je prvi put javno pokazala dečka, objasnila je da se poznaju godinama.

– Upoznali smo se još u fakultetskim danima u mom Zadru, a sudbina nas je ponovno spojila u restoranu. Izgleda da ljubav zaista ide kroz želudac – poručila je tada.

