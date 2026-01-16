Tiktokerka oplela po slavnom paru, za par dana je sačekala “skupa koverta”

Poznati bračni par Džastin i Hejli Biber našao se u centru nove javne polemike, nakon što su odlučili da pravno reaguju na tvrdnje jedne tiktokerke koja je njihov brak opisala kao nasilan. Cio slučaj brzo je prerastao u medijsku priču koja je privukla ogromnu pažnju javnosti i društvenih mreža.

Povod za pravnu reakciju bila je serija snimaka na TikToku u kojima je influenserka Džuli Tajs tvrdila da je brak poznatog para “toksičan” i da je navodno obilježen zlostavljanjem, koje je, prema njenim riječima, povezano sa Džastinovom navodnom zavisnošću od droge.

Advokat bračnog para, Evan Špigel, uputio je Tajs zvanično upozorenje kojim od nje zahtijeva da prestane sa širenjem takvih tvrdnji.

U pismu se navodi da su informacije koje je objavila “neistinite, izmišljene i klevetničke”, kao i da nanose ozbiljnu štetu ugledu njegovih klijenata.

U dopisu se dalje ističe da je tiktokerka kreirala lažan narativ o braku Bibera i da su njeni video-sadržaji masovno dijeljeni, što dodatno pogoršava situaciju.

Advokat je zahtijevao da se sporni snimci odmah uklone i da se prestane sa tvrdnjama da je riječ o nasilnoj vezi.

U suprotnom, kako je navedeno, par će biti primoran da zaštiti svoja prava pravnim putem. Na kraju pisma, Tajs je upozorena da svojim postupcima snosi punu odgovornost za moguće posljedice.

“Pokušavaju da me ućutkaju”

Nakon što je primila pravno upozorenje, Džuli Tajs se ponovo oglasila na društvenim mrežama. Ona tvrdi da je cilj tog pisma da je zastraši i ućutka, naglašavajući da je u svojim objavama iznosila lično mišljenje, na šta, kako kaže, ima zakonsko pravo.

– Biti uvrijeđen tuđim mišljenjem ne daje vam pravo da nekome oduzmete glas – poručila je ona u jednom od snimaka, nazvavši potez advokata “elitističkim” i “ispadom bogatih”.

Dodala je i da su njeni video-snimci jasno predstavljeni kao lični komentari o dinamici odnosa i pitanjima moći u vezama.

U jeku polemike, Tajs je objavila i nekoliko novih klipova, uključujući i one usmjerene ka Hejli Biber, kao i snimke inspirisane poznatim televizijskim svađama. Takođe je podsjetila na Džastinovu objavu iz 2019. godine, u kojoj je pjevač otvoreno govorio o tome da je od tinejdžerskih dana koristio teške droge i da je loše postupao u svojim emotivnim odnosima.

Iako je priznala da se ljudi mogu promijeniti, influenserka se osvrnula i na Džastinove ranije komentare upućene supruzi, posebno nakon što je Hejli krasila naslovnicu magazina Vogue, što je, prema njegovom priznanju, ranije smatrao nemogućim.

Optužbe za gušenje slobode govora

U razgovoru za američke medije, Tajs je izrazila zabrinutost da poznati par pokušava da uguši njeno pravo na slobodno izražavanje.

Naglasila je da neslaganje ne znači automatski i klevetu, navodi “Page Six”.

– Ne možete da ućutkate nečije mišljenje samo zato što vam se ne dopada – poručila je, dodajući da je zbog cijele situacije, kako tvrdi, počela da dobija i prijetnje smrću.

