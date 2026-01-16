Miki progovorio o Boginji i njihovom odnosu

Milena Kačavenda naredna je razgovarala s robotom Tošom, te su spomenuli ljubavne jade Sare Stojanović.

Kako gledaš na Sarine ljubavne jade? – upitao je Toša.

Aneli je nikad kraća, lakše je preskočiti i zaobići, ona je ozbiljan retard. Po cijeli dan samo jede i razmišlja o tome s kojim muškarcem će biti – kazala je Milena.

Da li misliš da se Milan igra s njom? – upitao je Toša.

– Milanče je gotivac. Mislim da i njemu fali neka daska u glavi, ali da Sara nije njegov kalibar. Smatram da on traži neku lijepu i slatku djevojku. E, samo da ti kažem. Miki Dudić mi je rekao da mu se dopada Boginja – kazala je Milena.

– Da li će se smuvati Boginja i Miki? – upitao je Toša.

– Ona je meni na početku bila odvratna, ali mi je sad skroz gotivna. Mislim da bi bili simpatičan par, ali ne znam. Ja iskreno mislim da je Boginja zaljubljena kao tinejdžerka u Filipa, to je samo problem – kazala je Milena.

Miki, tu si. Da li ima nešto novo s Boginjom? Postoji li šansa da se smuvate? – upitao je Toša.

– U Odabranima je. Ne mislim da postoji šansa da se desi nešto s nama, iskreno. Čak i da nije zaljubljena u Filipa, ništa se ne bi desilo – rekao je Miki.

Facebook komentari