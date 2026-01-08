Transrodna ćerka Ilon Maska je zvijezda Rijaninog brenda: Bila sam uplašena

Rijana ponovo pomjera granice, a za najnoviju kampanju svog brenda donjeg veša Savage x Fenty angažovala je Vivijan Vilson, 21-godišnju transrodnu ćerku Ilona Maska, za kampanju povodom Dana zaljubljenih.

Vivijan, koja nema blisku vezu sa svojim ocem, zvijezda je nove kolekcije pod nazivom Love So Savage: A Modern Ode to Aphrodite.

Na jednoj od fotografija iz kampanje, Vilson pozira sa Lovi Simon i Emom Arletom ispred mermernih statua.



Nosila je grudnjak sa roze desenom i mini suknju od čipke, dok su aksesoari bili svijetlo crvene hulahopke, zlatne minđuše i tamno crveni karmin.

Druge poznate ličnosti u kampanji su zvijezde emisije Love Island, Serena Pejdž i Kordel Bekam, kao i influenserke Hejli i Žuls Leblank.

Rijana, koja je lansirala Savage x Fenty 2018. godine, objasnila je viziju kolekcije:

– Dan zaljubljenih je vrijeme da se slavi ljubav u svim njenim oblicima – izjavila je pjevačica za WWD.

“U Savage x Fenty, sve je u prihvatanju ljubavi na svaki način i u stvaranju proizvoda koji ljude čine samouvjerenim dok to čine.“

Ovo je samo najnoviji u nizu uspjeha za mladu Vivijan, čija karijera modela vrtoglavo raste. Prošlog marta pojavila se na naslovnoj strani Teen Vogue-a, a samo dva mjeseca kasnije imala je profesionalni debi sa brendom Wildfang. Isti mjesec, pozirala je i za brend donjeg rublja Tomboyx.

– Bila sam uplašena“, priznala je Vilson u intervjuu za Vanity Fair – govoreći o snimanju.

“Prije toga, bila sam osoba koja nikad nije pokazivala kožu. Čak i u svakodnevnom životu, kada sam išla na plažu sa prijateljima, nisam nosila kupaći kostim.“

Dodala je da je uprkos strahu željela da učestvuje u snimanju kako bi povećala svoju samouvjerenost:

“Osjećam se samouvjereno u svom tijelu, ali željela sam da sebi dokažem tu samouvjerenost, ako to ima smisla.“

Vivijan je najstarija ćerka Ilona Maska i njegove bivše supruge Džastin.

Sa 16 godina izjasnila se kao transrodna, a dvije godine kasnije podnijela je zvaničan zahtjev Masku da bude uklonjen sa njenog prezimena, potvrđujući napetu vezu sa ocem.

