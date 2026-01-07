Selin Dion je na TikToku, objavila prvi snimak: Iznenada postajem kul

Superzvijezda Selin Dion (57), zvanično se pridružila TikToku.

Objavila je duhoviti video u kojem otkriva kako “uči kako ovaj TikTok svijet funkcioniše”.

“Zovem se Selin. Koliko imam godina? Imam djecu”, rekla je Dion u videu snimljenom pred gradskim pejzažom, noseći crnu majicu sa natpisom “Celine”.

Citirajući djecu, dodala je: “Moramo te ‘staviti’ na TikTok”.

– Na TikTok? To sam već čula. Iznenada postajem kul. Selin Dion je kul. To je nevjerovatno. TikTok, dolazim. Ćao – zaključila je.

U opisu videa napisala je kako je poslušala savjete.

– Rekli su mi: ‘Selin, vrijeme je’. Pitala sam: ‘Vrijeme za šta’. Ispostavilo se… Za nešto potpuno novo. Moj tim mi je rekao da će se oni pobrinuti za sve, vratio mi je telefon i potom tiho nestao. Tako da, evo me, učim kako ovaj TikTok svijet funkcioniše… Video po video! Hvala što ste ovdje, drago mi je što smo zajedno – istakla je.

Iako je video predstavio njen novi angažman na platformi, njen nalog je aktivan već duže.

Dion je posljednjih sedmica sve više prisutna na društvenim mrežama. Na Novu godinu podijelila je emotivnu poruku zahvalnosti fanovima.

– Dok dočekujemo novu godinu, želim vam poslati svu svoju ljubav. Neka vam ova godina donese zdravlje, sreću i mir u srcu. Nadam se da ćete pronaći smijeh u malim stvarima, snagu u teškim trenucima i radost u uspomenama koje stvarate sa onima koje volite – napisala je.

