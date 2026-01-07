Karleuša otkrila detalje iz 2025. godine: Pjevačica se prisjetila najtežih momenata

Jelena Karleuša u prethodnoj 2025. godini izgubila je neke prijatelje. Sada je iskreno govorila o svom životu i otkrila da su joj mnogi sa kojima je bila bliska okrenuli leđa.

– Ja sam jedna od rijetkih ličnosti za koje i neprijatelji kažu da sam dobar čovjek, samo ne znaju zašto su mi neprijatelji. Mnogo neprijatelja može imati samo dobar čovjek. Oni koji kalkulišu imaju puno prijatelja, ali ja ne mogu biti prijatelj sa nekim ko je loš, ko nije na strani pravde. Ja sam izgubila decenijske prijatelje, ali maske su pale u posljednjih godinu dana – rekla je Jelena u „Novom jutru“.

Ona je istakla da je za neke njen život skandalozan, ali da ona nema nikakve veze sa tim.

– Mene često prati riječ skandal, ali ja nisam napravila nijedan skandal. To što je nekome moj privatni život skandalozan, ja to nisam željela. To je moj privatni život, nisam mogla uticati na to kako će ljudi vidjeti to. Borila sam se kako sam znala i umjela, nikad nisam željela biti žrtva, već heroina svog života. Nisam birala lake poene, mene žele da sruše, znači da sam ja jako visoko. Ništa ne bih mijenjala, ništa ne bih obrisala, jer smatram da naš život, evo i u ovom danu kada slavimo vjeru, kroz njegov (Isusov) život mogu pronaći paralelu sa mojim životom. Bezumlje mase je strašno, ja često nalazim inspiraciju u tim pričama, ja sam veći vjernik od ovih koji idu po liturgijama. Život je kako živiš van kamera, život su djela. To je ono što je moja majka ostavila iza sebe, ja mislim da će i mene ljudi pamtiti po dobrom – navela je Karleuša.

Jelena je prilikom gostovanja na televiziji Pink otkrila i koji savjet majke Divne Karleuše pamti:

– Da nikad ne spustim glavu. Kažu mnogi da je 2025. godina bila teška za mene, ali ja ne pamtim godinu koja mi nije bila teška. Ja sam imala Divnu koja je morala da se dovija da svojoj čudnoj kćerki da motivaciju i uvijek mi je govorila: ‘Sine, glavu gore – rekla je Karleuša.

