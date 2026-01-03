Dara Bubamara ne štedi na sina: Počastila ga poklonom vrijednijim od 40.000 KM

Konstantin, sin srbijanske pjevačice Dare Bubamare proslavio je 17. rođendan, a ponosna mama nije žalila novac pa je nasljedniku kupila papreno skup poklon.

Dara je na Instagramu objavila emotivnu poruku posvećenu sinu, uz njegovu fotografiju.

– Sine moj, sretan ti rođendan da si mi živ i zdrav i najbolji u svemu. Volim te najviše na svijetu, ja sam najsretnija na svoketu što imam takvu podršku i ljubav od svog najdivnijeg, najboljeg sina – napisala je Dara Bubamara.



Na fotografiji je prikazan plišani meda, ali i papreno skup luksuzni sat brenda Audemars Piguet, koji je jedan od najtraženijih i najprestižnijih na svijetu.

Dara Bubamara sa sinom . Društvene mreže



