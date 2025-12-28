Sejo Boy ponovo na muzičkoj sceni: Izbacio novu pjesmu “Dobra mama”

Sejo Boy vratio se na muzičku scenu nakon duže pauze i izbacio novu pjesmu koja je sigurno obradovala njegove fanove.

Odluka o povratku izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama, a sam Sejo najavio je povratak muzici s jasnim ciljem, stvaranjem pjesama koje su bez vulgarnosti, a koje su posvećene ljubavi.

– Za dobre stvari ne treba mnogo razmišljanja, za dobre stvari potreban je pravi momenat. Taj momenat je upravo došao i siguran sam da nije slučajan! Nije mi bilo u planu da se ponovo vraćam u svijet muzike, ali pjesma „Dobra mama“ bila je ključni razlog zbog kojeg sam rekao da. Uživajte i pišite vaše utiske – napisao je Sejo na društvenoj mreži.

Sejo se i prije zbacivanja nove pjesme oglasio na društvenoj mreži.



– Hvala vam što, i nakon toliko godina, niste zaboravili moje pjesme. Izvinite što sam otišao bez pozdrava. Međutim, sada sam ponovo tu, dobro ja vama došao, a i vi meni.

