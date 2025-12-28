Showbiz

Kćerka Kim Kardašijan šokirala sve: Ugradila dijamantske zube

Objavljeno prije 22 minute

Posljednja objava, koja je objavljena dan nakon Božića, izazvala je mnoge reakcije

Samo nekoliko dana nakon što je dobila dopuštenje za otvaranje vlastitog Instagram profila, na kojem je već skupila gotovo milijun pratitelja, Nort Vest (North West), kći Kim Kardašijan (Kim Kardashian) i Kenija Vesta (Kanyea Westa), ponovno je šokirala društvene mreže.

Njena objava, koju je podijelila dan nakon Božića, izazvala je mnoge reakcije. Nort je pokazala svoj prepoznatljiv stil, koji mnogi smatraju “neprikladnim” za dvanaestogodišnjakinju.

Međutim, najviše pažnje privukli su njeni zubi. Nort je pokazala blistave, šiljaste “grillz” zube, koji prekrivaju i gornje i donje zube i izgledaju kao da su napravljeni od sitnih dijamanata.

Iako su neki obožavatelji u komentarima bili oduševljeni njenim odvažnim stilom, društvene mreže su ponovno pokrenule raspravu o tome je li ovakav izgled prikladan za tako mladu djevojčicu.


