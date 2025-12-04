Borba sa alkoholom skoro ga je uništila: Peđa Jovanović progovorio o najtežim trenucima

Pjevač Peđa Jovanović vrijedno gradi karijeru, ali malo ko zna jednu od njegovih najvećih životnih borbi.

On je jednom prilikomo prvi put javno progovorio o svom dugogodišnjem problemu sa alkoholom.

-Tih trenutaka ima baš mnogo, ali šta znam, ja sam imao problem sa alkoholom, to svi znaju, da mogu da vratim vrijeme da sam sebi opalim šamar, da nikada ne probam…To je bio stadijum kada sam počeo da se ne sjećam gdje sam bio i šta sam radio, znam gdje sam, kod kuće, ali ne znam kako sam došao kući, to mi se dešavalo. Ja sam se smijao ljudima koji su govorili kao da se ne sjećaju, da je to izgovor jer ih je sramota od onoga što su radili, ali sam bio na svirci jednoj i ja sam se probudio kući, pored mene pola neke pljeskavice koju sam ja jeo, ne mogu da se sjetim kada i kako sam je kupio. Minimum litar viskija, mislim ono 0,7 dnevno. Evo, već tri godine nisam ni pomirisao alkohol. Kada budem ženio sinove i udavao kćerku, neću da pijem! – rekao je Peđa nedavno emisiji „Amidži šou“.

Podsjetimo, Peđa Jovanović prije 18 godina oženio je Anu, a njihov brak je bio na klimavim nogama. Dva puta su se razvodili i tri puta mirili, ali danas pokazuju da je među njima sve u najboljem redu.

Peđa i Ana nedavno su otputovali na egzotičnu destinaciju, gdje su zajedno proslavili njen rođendan. Ana je na društvenim mrežama objavila fotografiju na kojoj je otkrila da su ponovo zaljubljeni.

