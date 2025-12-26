Janjušev brat Boris slomljen od bola na godišnjicu Mihailove smrti: “Žal ne jenjava…”

Navršile su se juče, 25. decembra, dvije godine od smrti Mihaila Janjuševića, brata Marka Janjuševića Janjuša, gubitka koji je duboko potresao čitavu porodicu.

Tim povodom oglasio se Janjušev brat Boris, koji ni poslije dvije godine ne krije bol zbog prerane smrti najmilijeg.

Na svom Instagram profilu podijelio je fotografiju pokojnog Mihaila iz djetinjstva, uz emotivnu poruku koja je dirnula mnoge.

– Mile, brate moj lijepi, prošle su dvije godine, a žal za tobom ne jenjava… Samo se nadam da si na nekom ljepšem mjestu… Volim te – napisao je Boris.

Inače, Janjuš je juče u Eliti bio slomljen od bola i jecao je uz pjesmu „Nedelja“ koju je posvetio pokojnom bratu.

Nije prestajao da plače, te je napustio Belu kuću i osamio se kod izolacije.

Otvorio je dušu robotu Toši o svom pokojnom bratu, kojem je juče bila godišnjica smrti.

– Ovo mi je najgori dan u životu. Često se pitam, Tošo, zar je sve moralo ovako da bude? Tošo moj, mnogo sam ga volio, mnogo! Eto… – rekao je Janjuš.

Podsjetimo, bivši košarkaš je u rijalitiju saznao za smrt brata, nakon čega je odmah izveden iz Bele kuće. Sahrana se održala u njihovom rodnom gradu Prijepolju, a Janjuš je na groblju održao govor.

