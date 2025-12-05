Skandal u “Eliti 9”: Dača optužio Maju da je bila s njegovim ocem

Učesnici rijalitija “Elite 9” ostali su u šoku kada je Dača Virijević optužio Maju Marinković da je bila intimna s njegovim ocem, Srđanom Virijevićem Brazilcem.

Nakon što je Maja demantovala tvrdnje i izjavila da Srđana uopšte ne poznaje, oglasio se i sam Srđan, nagovijestivši da situacija možda nije onakva kakvom ju je Dača predstavio.

– Ne znam odakle Dači to. Vjerovatno mu je ona nešto rekla, ali ja ću ostati džentlmen. Ne govorim s kim sam bio, to nije u redu – rekao je Srđan.

Dača je istakao da je svjestan da se njegov otac naljutio na njega, ali i dalje stoji iza tvrdnje da je Maja bila s njegovim ocem.

Sukob je eskalirao kada je Maja, tokom žestoke svađe, fizički nasrnula na Daču i udarila ga, zbog čega je sankcionisana.

U cijelu priču uključila se i Slađa Lazić, nekada bliska Majina prijateljica, koja je javno podržala Dačine navode.

– Pratila sam kada je Maja konačno pokazala svoje pravo lice. Godinama se trudila da izbjegava ozbiljne sukobe, ali se sve otkrilo tokom rasprave s Dačom. Znam da je bila s mojim prijateljem Brazilcem. Godinama se družimo i znam da je to istina. To je kratko trajalo, ali se dogodilo. On to nikada ne bi priznao jer je džentlmen. Pokazala je bijes i nepoštovanje. Nisam ranije iznosila sve njene afere, ali mi je drago što je Dača progovorio. Ako nastavi s bezobrazlukom, reći ću sve – poručila je Slađa.

