Zvijezde se opraštaju od slavnog reditelja dok čekaju istinu: Ovu prazninu niko neće popuniti

Brojne javne ličnosti iz svijeta filma, televizije i muzike oprostile su se od legendarnog holivudskog reditelja Roba Rajnera i njegove supruge Mišel, nakon vijesti o njihovoj tragičnoj smrti u Los Anđelesu.

Poruke tuge, šoka i saučešća preplavile su društvene mreže, a mnogi su istakli neizbrisiv trag koji je Rajner ostavio u filmskoj industriji.

I svi žele da saznaju istinu – odnosno šta se tačno desilo.

Glumac Džejms Vuds, koji je igrao u filmu “Ghosts of Mississippi” u Rajnerovoj režiji, oprostio se od dobrog prijatelja, naglasivši da političke razlike nikada nisu stajale na putu njihovog međusobnog poštovanja i prijateljstva.

Glumac Džeremi London poručio je da će Rajnerova smrt ostaviti prazninu u Holivudu koja se nikada neće moći popuniti, ističući njegovu umjetničku i ljudsku veličinu.

Komičar i glumac Džordž Volas podijelio je zajedničku fotografiju sa Rajnerom uz kratku, ali emotivnu poruku: “Ništa osim ljubavi za tebe”.

Glumac i producent Ilajdža Vud naveo je da je užasnut viješću o smrti, izražavajući duboko saučešće porodici.

Šon Ono Lenon, sin Džona Lenona i Joko Ono, opisao je Rajnera kao jednog od najvećih svih vremena, odajući priznanje njegovom doprinosu filmskoj umjetnosti.

Glumica i komičarka Rouzan Bar izjavila je da je apsolutno šokirana i zgrožena viješću o smrti bračnog para.

– Ovo je tragedija. Molim se za brzu pravdu. Saučešće njihovoj porodici i djeci – napisala je ona.

Smrt bračnog para potresla je Holivud i širu javnost, a brojne poruke podrške svjedoče o ogromnom uticaju koji je slavni reditelj imao, ne samo kroz kultne filmove koje je ostavio iza sebe, već i kroz lične odnose i poštovanje koje je uživao među kolegama.

