Hju Džekmen uživa u novoj vezi: Ne može da obuzda strasti dok bivša kipti od bijesa

Holivudski glumac Hju Džekmen (57) ubrzo nakon razvoda je otpočeo vezu sa Saton Foster (50), a onda su se pojavile i glasine kako je baš sa njom prevario suprugu Deboru Li Furnes, što je i dovelo do kraha braka dugog 27 godina.

Kada se već saznalo za njihovu vezu, oni su počeli svuda zajedno da se pojavljuju, a uslijedila je i zvanična potvrda na društvenim mrežama.

Za to vrijeme, Debora Li Furnes je jako bijesna.

Posljednje pojavljivanje Džekmena i njegove drage je bilo na premijeri njegovog novog filma “Song Sung Blue”, a ovog puta nisu mogli da se suzdrže, pa su čak i na crvenom tepihu razmjenjivali nježnosti.

Oboje su blistali u elegantnim kreacijama, Saton je imala kratku haljinu ukrašenu cvjetićima, dok je Džekmen nosio odijelo.

Zanimljivo je da se njihova veza razvila iz prijateljstva, a Saton je ranije uvijek imala riječi hvale za Džekmena.

– Najbolja stvar koja se dogodila je to što sam stekla novog prijatelja, a to nikada ne očekujete. Uvijek se šalimo da nakon 40. godine zapravo ne stičete nove prijatelje. On je tako ljubazan, talentovan, a i velikodušan. Stvarno je fantastičan”, rekla je ranije Saton – navodi Super žena.

Facebook komentari