Showbiz

Hju Džekmen uživa u novoj vezi: Ne može da obuzda strasti dok bivša kipti od bijesa

5.4K  
Objavljeno prije 1 sat

Kada se već saznalo za njihovu vezu, oni su počeli svuda zajedno da se pojavljuju

Holivudski glumac Hju Džekmen (57) ubrzo nakon razvoda je otpočeo vezu sa Saton Foster (50), a onda su se pojavile i glasine kako je baš sa njom prevario suprugu Deboru Li Furnes, što je i dovelo do kraha braka dugog 27 godina.

Kada se već saznalo za njihovu vezu, oni su počeli svuda zajedno da se pojavljuju, a uslijedila je i zvanična potvrda na društvenim mrežama.

Za to vrijeme, Debora Li Furnes je jako bijesna.

Posljednje pojavljivanje Džekmena i njegove drage je bilo na premijeri njegovog novog filma “Song Sung Blue”, a ovog puta nisu mogli da se suzdrže, pa su čak i na crvenom tepihu razmjenjivali nježnosti.

Oboje su blistali u elegantnim kreacijama, Saton je imala kratku haljinu ukrašenu cvjetićima, dok je Džekmen nosio odijelo.

Zanimljivo je da se njihova veza razvila iz prijateljstva, a Saton je ranije uvijek imala riječi hvale za Džekmena.

– Najbolja stvar koja se dogodila je to što sam stekla novog prijatelja, a to nikada ne očekujete. Uvijek se šalimo da nakon 40. godine zapravo ne stičete nove prijatelje. On je tako ljubazan, talentovan, a i velikodušan. Stvarno je fantastičan”, rekla je ranije Saton – navodi Super žena.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh