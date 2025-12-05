Aca Lukas dobio još jednu odbijenicu u RS-u: Nakon Banjaluke, i u ovom gradu otkazan mu koncert!

Nakon što mu je u četvrtak, 11. decembra, otkazan koncert u banjalučkom Klubu 17, Aca Lukas je dobio još jednu odbijenicu u Republici Srpskoj.

S obzirom da je pomenuti koncert bio zakazan za 29. decembar, nakon otkazivanja on je za taj datum rezervisao nastup u nevesinjskoj kafani “Jedno mjesto”.

Međutim, danas stižu informacije da je i taj koncert otkazan.

Na zvaničnoj Instagram stranici pomenute kafane objavljen je story na kojem preko najave koncerta sada piše samo “OTKAZANO”.

Podsjećamo, nakon otkazivanja banjalučkog koncerta, pjevač je direktno okrivio Milorada Dodika te mu javno poručiuo:

– Osim toga što si organizatora natjerao da otkaže koncert, ti si nekoga debelo finansijski uskratio. Prije nekoliko dana najavio sam da ću svu svoju zaradu od ovog koncerta odvojiti za školu u Banjoj Luci koja finansijski najlošije stoji. Htio sam dati 40.000 KM, a ti si tu školu uskratio za ozbiljnu novčanu pomoć.

Ranije je naveo da je koncert otkazan jer se organizator suočio s velikim pritiscima.

– Negdje u dubini duše očekivao sam da će se to desiti… Ipak, mislio sam da je gospodin Mile Dodik malo pametniji. Postigao je kontraefekat… Liječeći svoju sujetu, ne dozvoljava svojim građanima da gledaju koncert koji su platili… Koncert je mogao biti otkazan, nikakav problem, ali čemu to, kada je rasprodan 20 i nešto dana prije održavanja – pitao je Aca Lukas.

