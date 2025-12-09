Zdravko Čolić se vraća u svoj rodni grad: Spektakl u Zetri nakon 11 godina

Jedan od najvoljenijih regionalnih umjetnika, bezvremenska muzička ikona Zdravko Čolić, vraća se u svoj rodni grad i Olimpijsku dvoranu “Zetra” nakon više od 11 godina i to na spektakularan način, uz veliki simfonijski orkestar, upravo onako kako Sarajevo i zaslužuje.

Pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, uz simfonijski orkestar, Zdravko Čolić je otvorio “Sava centar” u Beogradu, održao dva koncerta u Areni “Zagreb”, tri u Areni “Boris Trajkovski” u Skoplju, zatim u pulskoj “Areni” i u Ljubljani u dvorani “Stožice”.

Emotivni povratak na scenu grada, u kojem je ponikao, obilježit će ovaj ekskluzivni koncert 27. marta, koji će biti jedan od najiščekivanijih muzičkih događaja uz veliki orkestar koji broji 60 ljudi i, naravno, maestralnog dirigenta Fedora Vrtačnika.

Zdravko Čolić je posljednji put pjevao u svom rodnom gradu na dočeku 2018. godine, najvećem dočeku na otvorenom ikada u Bosni i Hercegovini.

Kako je Čola oduvijek isticao, koncerti u rodnom gradu za njega imaju posebnu težinu i nose posebnu emociju. Čola je izrazito vezan za Sarajevo i zbog toga će ovaj koncert sigurno biti koncert za pamćenje, koncert za stvaranje najljepših uspomena i istinski muzički spektakl uz sjajne muzičare i neponovljivi glas Zdravka Čolića.

Organizaciju i produkciju potpisuje “Travel 4 fun”, regionalno najpriznatija organizacijska kuća. Publika u Sarajevu će ovoga puta imati priliku doživjeti Zdravka Čolića na drugačiji način, veliki simfonijski orkestar, svjetska produkcija i specijalni efekti upotpunit će da ovaj muzički spektakl bude dugo pamćen na ovim prostorima, dostojan svjetskih zvijezda.

Ovaj koncert predstavlja više od muzičke večeri, to je susret s uspomenama, generacijama koje su odrastale uz njegove pjesme i gradom koji je dao jednog od svojih najprepoznatljivijih i najvećih umjetnika.

Karte za ovaj spektakl već ću u prodaji putem sistema Ulaznica.org.

Ne propustite priliku da budete dio nezaboravne noći u kojoj će se Sarajevo i Čola ponovo zagrliti, poručuju organizatori.

