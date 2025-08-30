Džesi Džej hrabro progovorila o borbi s rakom: Nisam htjela sjediti i plakati

– Kada sam dobila dijagnozu, nisam bila uplašena. Osjećala sam se pomalo izvan kontrole – rekla je britanska pjevačica u intervjuu za “Good Morning America”.

Ona voli da svima otvoreno govori o problemu sa kojim se suočila.

– Nisam htjela da sjedim kod kuće i plačem – dodala je Džesi.

Pjevačica je također saopćila da joj je dijagnoza dala novu perspektivu i da sada više uživa u trenutku.

OPERACIJA U OKTOBRU

30.8.2025

Podsjetimo, Džesi Džej je u martu saznala da ima rani stadijum raka dojke, svega nekoliko dana prije nego što je trebalo da se vrati muzici. Nakon što je osjetila kvržicu i bol u ruci, uradila je biopsiju, a u junu je prošla kroz mastektomiju desne dojke.

Sve je dijelila sa fanovima na društvenim mrežama.

Nedavno je objavila novi album “Don’t Tease Me with a Good Time”, prvi u posljednjih osam godina.

Album uključuje pjesmu “H.A.P.P.Y.” sa ulogom njenog sina, kao i emotivnu baladu “I’ll Never Know Why”, posvećenu smrti njenog tjelohranitelja i prijatelja.

