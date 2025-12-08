Showbiz

„Slučajno sam saznao da imam leukemiju“: Bivši voditelj Pinka se bori za život

Objavljeno prije 1 sat

Bivši voditelj Pinka, Boban Spasojević, otvoreno je progovorio o svojoj dvogodišnjoj borbi s leukemijom.

Na svom Instagram profilu podijelio je emotivnu objavu uz fotografiju s ocem, koji je preminuo u martu ove godine, prisjećajući se istovremeno trenutka kada mu je dijagnostikovana bolest.

„Prije dvije godine, na današnji dan, sasvim slučajno zbog bola u ramenu otišao sam na Hitnu, gdje su mi rekli da ostajem u bolnici jer sumnjaju da imam leukemiju.

Tada je počela moja bitka života… Zahvaljujući odličnim doktorima i sestrama, najsavremenijim lijekovima, ljubavi najbližih i sebi samom, sve je prošlo i evo me tu sam.

Promijenio sam se fizički i mentalno. Kad je sve dobro, lakše je. Volite, budite voljeni, živite i ne trošite vrijeme na glupe i nebitne stvari“, napisao je Spasojević.

Karijeru je započeo kao novinar spoljnopolitičke redakcije i prezenter vesti na engleskom na TV Pink. Diplomirao je Međunarodne odnose na Fakultetu političkih nauka, a potom radio na BK televiziji, TV Košava i TV Avala, uređujući i vodeći informativne programe.

Boban se posljednji put javno pojavio prije dvije godine, a njegova iskrena priča podsjeća na važnost zdravlja, podrške bližnjih i vrednovanja svakog dana.


