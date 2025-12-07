Prva teniserka koja je povećala grudi opet šokira

Francuska teniserka Osean Dodin (28) napravila je hrabar korak i postala prva aktivna profesionalka koja se podvrgnula povećanju grudi.

Iskoristivši pauzu od karijere zbog povrede, ostvarila je svoj dugogodišnji san o plastičnoj operaciji.

Njezina odluka donijela je neočekivani bonus: ponudu poznate platforme za odrasle. Francuskinja je je rado pristala na partnerstvo, vidjevši u tome priliku ne samo da podijeli svoju ljepotu već i da osigura novi izvor finansiranja za svoje turnire.

Naime, nekada 46. teniserka svijeta je otkrila je da je otvorila OnlyFans račun i da je sada sponzorirana od strane kontroverzne veb stranice – samo nekoliko mjeseci nakon što je otkrila da je podvrgnuta operaciji povećanja grudi.



Dodin trenutno je na 774. mjestu WTA ljestvice, nakon što se vratila u akciju krajem septembra nakon devet mjeseci izbivanja iz igre. Dodin – koja je 2024. godine stigla do četvrtog kola Australijan Opena – potvrdila pokretanje svog novog OnlyFans računa. Francuskinja je na svojoj Instagram priči otkrila da je sada sponzorira kontroverzna stranica, prije nego što je u svoju osobnu biografiju dodala poveznicu na svoj osobni račun.

Račun je nov, a biografija na stranici opisuje ga kao “svijet u kojem se tenis susreće sa senzualnošću”. Usluga pretplate na plaćeni sadržaj posljednjih je godina izazvala velike kontroverze, a platforma se često – ali ne isključivo – koristi u seksualne ili “odrasle” svrhe, s rastućom prisutnošću među sportašima u nizu sportova.

U tenisu, Dodinini sunarodnjaci Kloe Pake i Aleksandre Miler oboje su kreatori sadržaja OnlyFans, a među prijavljenima su i Nik Kirjos i Sašia Vikeri.

